Surpresa x um dos favoritos: Sevilla e Bayern duelam pela ida das quartas da UCL

Sevilla e Bayern de Munique entram em campo nessa terça-feira (3) às 15h45 em jogo válido pelas quartas de final da Uefa Champions League, no Ramón Sánchez Pizjuán, jogo de ida do confronto.

Na eliminatória anterior, as equipes viveram momentos diferentes. Enquanto o Sevilla foi buscar uma classificação história diante do Manchester United em pleno Old Trafford, com grande atuação de Ben Yedder, o Bayern de Munique passou com tranquilidade pelo Besiktas, vencendo ambas as partidas sem muitas dificuldades.

A situação se repete em solo nacional para cada equipe, com o Sevilla apenas realizando campanha mediana na liga espanhola (7º lugar), já o Bayern, por sua vez, está a um passo se consagrar hexacampeão consecutivo da Bundesliga e vem de triunfo avassalador diante do Borussia Dortmund por 6 a 0.

Sevilla demonstra confiança e na força de sua torcida

Notoriamente o azarão do confronto, o Sevilla demonstra confiança na classificação, apesar da superioridade da equipe bávara:

“Em nosso campo e com nossa torcida somos mais fortes, creio que veremos um Sevilla muito intenso, apoiados por nossa torcida. Temos que deixar de lado a pressão, pois isso só prejudica a equipe”, afirmou Pablo Sarabia em coletiva de imprensa antes do confronto, e complementado por seu treinador, o italiano Montella: “Temos que obrigar o Bayern a fazer coisas que não estão acostumados”, sintetizou.

O Sevilla poderia ter chegado ainda mais confiante para o duelo na Champions League, não fosse a maestria de Lionel Messi, que buscou um empate por 2 a 2, depois de estar em desvantagem por dois gols, em jogo disputado na rodada anterior do campeonato espanhol: “Trabalhamos sempre com a convicção de que podemos melhorar. Sempre espero que isso ocorra”, afirmou Montella, que também lamentou a ausência de Banega, suspenso, para o confronto: “Não estará e é um jogador com características marcantes”, completou.

Bayern aguarda confronto difícil diante do Sevilla

Embalados na Bundesliga – e bem próximos de confirmarem o hexacampeonato seguido – os bávaros também vem de boa campanha na Champions League, algo corroborado no confronto das oitavas de final.

“Será uma partida muito difícil e precisaremos de duas boas atuações para avançar as semifinais. Esse é nosso objetivo, mas sabemos que será muito difícil. Enfrentaremos um adversário que absolutamente não pode ser subestimado, sabemos o que nos espera”, salientou Karl-Heinz Rummenigge, diretor dos bávaros.

Responsável pela virada de trajetória do Bayern na temporada, o comandante Jupp Heynckes terá quase todo elenco a disposição para o confronto – exceção ao goleiro Manuel Neuer e do meia-atacante Kingsley Coman, ambos lesionados. Com isso, o treinador levou 21 jogadores para Sevilla, dentre eles Arturo Vidal e Bernat, que sofreram pancadas durante o confronto diante do Borussia Dortmund.

O experiente e sempre letal Arjen Robben, também recuperado de problemas menores, está disponível para o confronto: “Precisamos de um desempenho de alto nível para dar os primeiros passos para as semis. Será um duelo complicado, pois eles são sempre fortes em seu campo, diante de sua torcida. A atmosfera lá é quente, estamos indo para uma partida difícil”, declarou o meia-atacante holandês.