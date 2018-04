Ídolo do Chelsea, Gianluca Vialli afirma que Conte está 'ansioso para deixar o clube'

Apesar de várias evidências indicarem sua saída, o técnico Antonio Conte não confirma. Após a derrota do Chelsea para o Tottenham por três a um, o treinador voltou a dizer que ainda não sabe sobre seu futuro. Quando perguntado se o seu futuro estava em perigo se o Chelsea não conseguir classificação para Uefa Champions League, ele disse: "Eu não sei, eu não sei. Eu não sei sobre isso, mas nós não falamos sobre um projeto."

"Você tem que perguntar ao clube, não a mim. Repito, minha tarefa é trabalhar, e sei que trabalho 24 horas para o Chelsea, para mim e para minha equipe", exclamou. "Esta é a minha tarefa. Então o clube tem que tomar a decisão. Mas repito, não estou preocupado com isso", concluiu o treinador.

Porém, para seu ex-companheiro de equipe e amigo Gianluca Vialli a saída de Conte é questão de tempo. Em entrevista para Sky Sports ele afirmou que "não há mais aquele fogo sagrado que caracterizou todas as apresentações do Chelsea na temporada passada."

"Parece-me que a atitude é diferente, talvez porque eles não estão correndo para o título e então eles pararam de acreditar", justificou o ex-atacante. "Não são apenas os problemas no campo que estão fazendo a saída de Conte do Chelsea parecer mais provável", revelou. "Acho que Antonio tem problemas como compartilhar suas escolhas com o clube durante as transferências. Acho que os jogadores vêem isso", completou Vialli.

Outro que acredita que Conte não estará em Londres na próxima temporada é Gary Neville. O ex-jogador disse em seu podcast semanal que "que ele não vai estar aqui na próxima temporada."

"E isso não é porque não o queremos aqui, ou não achamos que ele tenha feito um ótimo trabalho, é apenas a natureza do trabalho. É tal que quando você tem uma temporada um pouco pior do que antes, você vai", explicou o comentarista.