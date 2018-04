Jogo Sevilla x Bayern de Munique AO VIVO online pela Uefa Champions League 2017/18

+ Bayern pretende pagar R$ 170 milhões para contar com James Rodríguez em definitivo

Provável escalação do Bayern (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; Mülller, Javi Martínez (Thiago Alcântara), James Rodríguez; Robben, Lewandowski, Ribéry.

Provável escalação do Sevilla (4-2-3-1): Rico; Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Sarabia, Vázquez, Correa; Ben Yedder.

CURIOSIDADES

> Sevilla e Bayern nunca se encontraram em jogos de clubes da Uefa.

> O Sevilla chegou às quartas de final pela primeira vez em 60 anos.

> O Bayern fora eliminado por equipes espanholas nas últimas quatro edições de Champions League.

Jupp Heynckes, treinador do Bayern:

"Ao longo da sua história, o Bayern jogou em muitos jogos grandes perante a grandes multidões em todo o mundo. Meus jogadores não ficarão assustados com a atmosfera que os torcedores do Sevilla criam. Para ambos os conjuntos de jogadores, esta será uma bela experiência. É o que nós jogamos. Meu lado não sai para jogar por um empate, o Bayern sempre joga para ganhar. Na verdade, olhe o quão perigoso um resultado em 0 a 0 provou ser para o Manchester United."

Vincenzo Montella, técnico do Sevilla:

"Obviamente, quando você está competindo em um alto nível em três competições, como nós, ela gasta energia mental e física, mas eu não teria outra forma. Ainda não estamos acostumados a jogar partidas de alto nível a cada três dias e precisamos estar. No futebol de alto nível, é a mente que move as pernas, cansadas ou não, e nesse aspecto estamos bem. O Bayern adora controlar a bola e costuma marcar muitos gols, então temos que forçá-los a suportar um tipo diferente de jogo."

Os dois times têm um alto número de jogadores pendurados. Do lado do Sevilla: Ben Yedder, Escudero, Mercado. Do lado do Bayern: Boateng, Kimmich, Lewandowski, Rudy, Tolisso. Portanto, quem tomar cartão amarelo no Ramón Sánchez Pizjuán não atuará na segunda partida, em Munique.

Jupp Heynckes, comandante do Bayern de Munique, não terá o goleiro Manuel Neuer e o meia-atacante Kingsley Coman para o duelo. Ambos estão lesionados.

O técnico do Sevilla, Vincenzo Montella, não conta com o meio-campista Éver Banega, suspenso, para o jogo contra os alemães. Além disso, os laterais-direitos Sébastien Corchia e Gabriel Mercado e o meia Jesús Navas são dúvidas.

Por outro lado, o Bayern amassou o Borussia Dortmund por 6 a 0 na Allianz Arena. O atacante Robert Lewandowski marcou um hat-trick e foi o destaque do jogo.

No fim de semana, o Sevilla esteve perto de tirar a invencibilidade do Barcelona no Espanhol, mas Lionel Messi, com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, arrancou um empate em 2 a 2 para os cúles no Ramón Sánchez Pizjuán.

Já o Bayern conta os minutos para soltar o grito de campeão da Bundesliga. Os bávaros lideram a liga com 17 pontos de distância para o Schalke 04, vice-líder. Eles podem comemorar o título já na próxima rodada.

A oito jogos do fim da La Liga, o Sevilla se encontra na sétima colocação, com 46 pontos, bem distante da zona de classificação à Uefa Champions League.

O Bayern, por sua vez, foi impiedoso diante do Besiktas, nas oitavas de final. Fez 8 a 1 no agregado para avançar à etapa seguinte.

Para chegar às quartas de final, o Sevilla derrotou o Manchester United na fase anterior. Uma vitória por 2 a 1 na casa dos ingleses, após 0 a 0 na Espanha, decretou a classificação dos rojiblancos.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe, aqui, as principais informações e os principais lances do jogo entre Sevilla x Bayern de Munique. Ambos os times medem forças nesta terça-feira (3), às 15h45, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, pela partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League. Fique conosco!