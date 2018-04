Conexão Vélez-Brasil: trio de volantes de Cruzeiro e Vasco tem origem em comum na base

A Libertadores receberá um confronto brasileiro nesta quarta (4), no Mineirão, quando a bola rolar para Cruzeiro e Vasco. As equipes têm um encontro marcado às 21h45 em duelo com caráter nacional, mas três estrangeiros chamam a atenção por pontos em comum: Ariel Cabral e Lucas Romero, da Raposa, e Desábato, dos cariocas, jogam na mesma posição e foram revelados pelo mesmo time.

Argentinos, os atletas de Cruzeiro e Vasco são volantes e frutos das categorias de base do Vélez Sarsfield (ARG). Na Raposa, Cabral é titular absoluto ao lado de Henrique, enquanto Romero volta e meia é improvisado na lateral-direita - inclusive quando Mano Menezes tem jogadores de ofício para o setor. No time carioca, Desábato atua ao lado de Wellington e compõe a dupla titular de volantes da equipe.

Ariel Cabral: experiência e bom passe

Revelado na temporada 2006/07 pelo Vélez, o argentino Cabral tem 30 anos e é um dos jogadores mais queridos pelo técnico Mano Menezes. O atleta chegou ao clube argentino ainda no grupo Sub-13 e ficou até 2015, quando deixou seu país para defender um time brasileiro pela primeira vez em sua carreira. Um de suas principais características é o bom passe na saída de bola da Raposa.

Cabral ficou no Vélez de 1998 até o período citado, mas nesse intervalo chegou a viver uma rápida experiência no futebol polonês ao defender o Legia Warszawa, entre 2010 e 2011. Pelo time da Polônia, foram 22 jogos disputados e três gols marcados.

Contratado pelo Cruzeiro em 2015, o argentino chegou com a temporada já em andamento e logo foi titular. Depois de apresentar uma boa atuação no segundo semestre daquele ano com Mano Menezes, Cabral seguiu para a temporada seguinte na titularidade da equipe mesmo com a saída do treinador gaúcho para o futebol chinês.

Em 2015, foram 19 partidas e, em 2016, 47 duelos disputados com a camisa celeste. No ano passado, Cabral começou como titular da equipe, mas sofreu uma entorse no tornozelo e passou boa parte da temporada de fora. O jogador deixou os gramados contra o Vitória, em 30 de julho, e só voltou a campo na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, em 3 de dezembro.

Cabral agrega regularidade ao Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press)

Lucas Romero: versatilidade e boa marcação

Volante ou lateral-direito? O argentino Lucas Romero dá uma gama de possibilidades ao técnico Mano Menezes. Volante, o atleta de 23 anos tem espaço na equipe do gaúcho mesmo quando não há vagas em seu setor de origem pela perspicácia para atuar no corredor direito.

Lucas Romero foi revelado na temporada 2012/13 pelo Vélez e em 2016 a Raposa foi buscar o jogador na Argentina. O Cruzeiro é o segundo time da carreira do volante e sua primeira experiência internacional. No ano de sua contratação, foram 39 jogos disputados pelo Cruzeiro, com 38 partidas feitas em 2017.

O jogador deixou laterais de ofício no banco de reservas em algumas oportunidades e assumiu o lado direito da Raposa. Em 2017, por exemplo, das 38 partidas oficiais que disputou, 21 foram como volante e 17 como lateral. Com a lesão de Ezequiel no ano passado, Mano preferiu improvisar Romero a usar Lennon, lateral de fato.

Neste ano, com o trauma no joelho sofrido por Edílson, lateral titular, o comandante da Raposa voltou a acionar o volante - que está deixando Ezequiel no banco de reservas. Romero se destaca pela boa marcação e a raça em campo. Na próxima quarta, deve seguir na titularidade da lateral direita caso Edílson não possa atuar - ele está recuperado e, inclusive, treinou normalmente nessa segunda.

Romero se destaca pela marcação no Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

Desábato: titularidade absoluta e destaque

Revelado na temporada 2009/10, o volante Desábato foi contratado pelo Vasco para esta temporada. Com 28 anos, o atleta vive, assim como Romero, sua primeira experiência fora da Argentina e apenas o segundo clube na carreira. No Vasco, o argentina divide a dupla de volantes com Wellington, ex-São Paulo e Internacional.

Neste ano, Desábato disputou 16 jogos com a camisa vascaína, apenas um deles sendo sacado do banco de reservas. Em todos os outros, começou como titular. O argentino tem sido um dos destaques da equipe do técnico Zé Ricardo com sua segurança no meio-campo.

Outro ponto em comum entre Romero, Cabral e Desábato é o fato de agradarem a boa parte de suas respectivas torcidas. No caso do atleta do Vasco e de Cabral, torcedores já chegaram a comentar que os volantes "jogam de terno". O atleta do time vascaíno é fundamental na saída de bola da equipe, e por isso encaixou bem na equipe carioca.