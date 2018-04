CW anuncia renovação de diversas séries: 'Riverdale' e 'Jane The Virgin' estão na lista

Esta terça-feira (2) trouxe boas notícias aos fãs de séries. A CW confirmou a renovação de 10 delas, que são: 'Jane The Virgin', 'Riverdale', 'Dynasty', 'Crazy Ex-Girlfriend', 'Supergirl', 'The Flash', 'Supernatural', 'Legends of Tomorrow', 'Black Lightning' e 'Arrow'.

Enquanto 'Riverdale' teve sua continuação confirmada antes mesmo de concluir sua segunda temporada, 'Jane The Virgin', no entanto, parece estar chegando ao fim. A atriz Gina Rodriguez parece ter indicado que a quinta temporada será a última da série enquanto participava do evento Create & Cultivate and Fossil, em março deste ano. Outra série que deve chegar ao fim com a proxima temporada é 'Crazy Ex-Girlfriend'.

Outras séries da emissora, tais como Life Sentence, Valor, iZombie e The 100 terão seus futuros decididos apenas em maio.