Com retornos de Tatum e Fabrício, Botafogo começa série fora de casa contra Caxias do Sul no NBB

Não há tempo para lamentações: após uma derrota em jogo disputado contra o Caxias do Sul, no último sábado (31), o Botafogo voltará às quadras nesta terça-feira (3), para voltar a enfrentar a equipe da Região Sul do país, mas, dessa vez, com mando de campo da equipe adversária, no Ginásio Vasco da Gama, no segundo duelo das oitavas de final do NBB.

O Botafogo, porém, terá duas novidades que poderiam ter feito a diferença na primeira partida e, com certeza, agregarão positivamente para o desempenho da equipe nesses jogos longe do Rio de Janeiro. Tratam-se do ala-armador Fabrício e do ala Cameron Tatum, que não estiveram presentes no duelo no Ginásio Oscar Zelaya porque tomaram falta desqualificante na partida contra o Franca, pela última rodada da temporada regular, em lance com Jefferson.

O que muda com Tatum e Fabrício?

Quando a prorrogação começou na primeira partida, era possível enxergar que muitos jogadores do Botafogo estavam em seus limites físicos – principalmente Gabriel, que mal conseguia correr. Ao todo, o alvinegro teve dez atletas relacionados para o duelo, mesmo número dos jogadores que participaram da partida pelo Caxias, que teve 12 nomes divulgados na súmula da partida. Pelo lado da equipe de Márcio Andrade, nove jogadores fizeram parte do duelo, o que resultou na desvantagem natural da energia do elenco.

Cameron Tatum (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

O camisa 7 estava exausto muito porque teve a função de marcar Cauê Borges, principal jogador do Caxias, durante boa parte da partida. Nesse contexto, a presença de Fabrício pode ser importante, já que o ala-armador é um dos melhores defensores do Botafogo e tem destaque principalmente na cobertura mano a mano. Com mais um jogador presente, a marcação na principal estrela da equipe de Caxias pode variar entre Gabriel e o camisa 8.

O americano, por sua vez, pode contribuir na questão ofensiva, já que o arremesso de três é sua especialidade. Contra o Caxias, foram 8 bolas dessa distância convertidas em 25 tentativas, o que dá um aproveitamento de 32%, que traduz um número sólido para uma equipe no quesito. Em toda a temporada, Tatum tenta arremessar 5.5 bolas de três por jogo, acertando duas, com aproveitamento de 36.4% - mas é importante ressaltar que o mesmo demorou a se adaptar no basquete brasileiro. Ele é o detentor do maior número de pontos de um jogador do Botafogo na temporada, quando fez 32, com direito a sete arremessos de três, contra o Vitória.

Outro lado da moeda: ausência de Guga

O treinador Márcio Andrade ainda não terá todo o elenco a sua disposição. Mais uma vez, o problema das seguidas lesões incomoda o treinador do alvinegro, que, com exceção de Rafinha, que está fora da temporada, conta com todos os jogadores disponíveis em raras oportunidades, o que também traduz um dos motivos pela campanha negativa do Botafogo, de 7 vitórias e 21 derrotas, que condiz com o 12º lugar na classificação da temporada regular.

Dessa vez, Guga estará de fora do elenco. Na primeira partida, o camisa 10 saiu de campo chorando e sentindo muitas dores, após virar o pé em uma jogada no período de prorrogação. Apesar do exame de raio-x não ter detectado nenhum tipo de fratura, o atleta ainda está com o tornozelo inchado e não treinou nesta segunda-feira (2). Com isso, sua presença na segunda partida é nula.

Foto: Satiro Sodré/SS Press/Botafogo

Mas ainda há esperança. Como o atleta viajou com a delegação para Caxias, existe a possibilidade do mesmo estar presente, mesmo que por pouco tempo, no terceiro jogo dessa série, que será disputado na próxima quinta-feira (5), também longe do Rio de Janeiro. Em contato com membros da comissão técnica de basquete, a VAVEL Brasil apurou que tudo vai depender da própria recuperação e da resposta do corpo do atleta.