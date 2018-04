Promessa turca, Cengiz Ünder revela que recebeu oferta do City e destaca projeto da Roma

Contratado pela Roma no início da atual temporada europeia, a promessa turca Cengiz Ünder revelou nesta segunda-feira (2) que recebeu proposta do Manchester City antes de fechar com os giallorossi. No entanto, segundo o jogador, o planejamento da diretoria e a saída do egípcio Mohamed Salah para o Liverpool foram determinante para que ele recusasse os ingleses e rumasse à Cidade Eterna.

"Recebi uma oferta do Manchester City, mas não aceitei", disse o jovem canhoto, em entrevista à Spor Arena Plus. "O projeto da Roma e a atitude do clube foram importantes para mim. Depois, com a venda de Salah, a equipe foi mais adequada às minhas características. Como [ o diretor esportivo] Monchi diz, posso me tornar importante para o futuro da equipe", completou.

O técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, vem concedendo mais chances ao turco neste segundo semestre da temporada. Ele, inclusive, virou titular da equipe romana, atuando como ponta direito no esquema tático 4-3-3. Ünder fez questão de elogiar seu comandante.

"Quanto a Di Francesco, ele é um excelente treinador que dá muita importância à disciplina e ao trabalho tático. Ele dá a cada jogador uma chance. Ele confia neles e continua rodando-os. Ele sempre quer o melhor nos treinamentos. Temos um bom relacionamento", afirmou.

Ünder se juntou à delegação da Roma em julho do ano passado, então não teve a oportunidade de jogar ao lado de Francesco Totti, ex-capitão da Roma e atualmente membro da cúpula giallorossa. O meia-atacante contou como conheceu o ídolo do clube.

"Um dia saí do banho depois de uma sessão de treinamento, e Monchi me disse que havia alguém que eu deveria conhecer. Eu entrei e era o Totti, eu estava muito emotivo. Eu me sinto infeliz por não ter jogado com ele", lamentou.