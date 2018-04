Jogo Juventus x Real Madrid AO VIVO online pela Uefa Champions League 2017/18

Provável escalação do Real Madrid (4-4-2): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Ronaldo, Benzema.

Provável escalação da Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuaín, Douglas Costa.

DESFALQUES DO MADRID

Zidane só não tem o zagueiro Nacho indisponível para a partida desta terça-feira.

DESFALQUES DA JUVE

Allegri não poderá contar com Benatia (zagueiro), Pjanic (volante) e Bernardeschi (meia). O lateral-esquerdo Alex Sandro e com o atacante Mario Mandzukic, ambos lesionados.

O palco do jogo de ida do grande embate será o Allianz Stadium:

Já Zidane, comandante dos blancos, falou sobre a queixa do meio-campista Isco: "Espero que o jogador não pense assim, porque aqui não é assim. Para mim não há substitutos, tenho 25 jogadores muito bons e vou usar todos eles. Há momentos em que alguns jogam mais. Talvez com a seleção do Isco seja diferente, pois lá tem seis, sete, oito jogos e aqui 60, sendo que jogamos a cada três dias. É meu conceito de treinamento".

Maxi Allegri, treinador da Velha Senhora, afirmou na sua entrevista pré-jogo que a chave do jogo está no foco durante todos os momentos do confronto: "Temos de estar muito focados no jogo, algo que não fizemos em Cardiff quando o jogo ficou 2 a 1. Não estávamos tão alertas quanto precisávamos e você precisa se concentrar quando joga contra o Real. É claro que podemos conceder gols, mas em mais de 180 minutos, certamente teremos chances de criar chances também. Temos que estar focados, concentrados e comprometidos porque todos os jogadores no campo são ótimos. Nós realmente precisamos estar no jogo psicologicamente também".

FIQUE DE OLHO: Gareth Bale - o camisa 11 do Real vem em crescimento dentro da temporada, após começo não tão bom devido as lesões. Depois de dois gols contra o Las Palmas, talvez seja o momento do galês recuperar totalmente sua vaga no time titular de Zidane.

Foto: Action Plus - Shot for Press/Getty Images



FIQUE DE OLHO: Douglas Costa - o meia-atacante brasileiro, emprestado junto ao Bayern de Munique, vem tendo grande temporada, especialmente a segunda parte desta e deve ter papel fundamental nos dois duelos contra os merengues.

Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images



Enquanto o Real Madrid, atual terceiro colocada do Campeonato Espanhol, jogou pela última vez também no sábado (31), contra a equipe do Las Palmas, fora de casa e conquistou a vitória por 3 a 0, com gols de Bale (2) e Benzema.

+ Bale brilha, e mistão do Real Madrid vence desesperado Las Palmas

A Juventus entrou em campo pela última vez no último sábado (31), em jogo válido pela Serie A, e derrotou o Milan, em clássico disputado na casa do time comandado por Maximiliano Allegri, por 3 a 1. Os gols foram marcados por Dybala, Cuadrado e Khedira para a Juve, enquanto Bonucci fez para o time de Milão.

+ Juventus vence Milan, aproveita vacilo do Napoli e abre vantagem na briga por título da Serie A

O último confronto entre as equipes não foi nada mais nada menos do que a última final da maior competição entre clubes do mundo, a própria Uefa Champions League. Naquele 3 de junho de 2017, em Cardiff, os blancos derrotaram a Vecchia Signora por 4 a 1, com gols de Cristiano Ronaldo (2), Casemiro e Marco Asensio para os espanhóis, enquanto Mandzukic fez para os italianos.

+ Resultado e gols Juventus 1x4 Real Madrid na final da Uefa Champions League 2016/2017

Foto: Anadolu Agency/Getty Images



Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Juventus x Real Madrid ao vivo, partida válida pelas quartas de final da Uefa Champions League. A bola rola às 15h45 no Allianz Stadium, localizado na cidade de Turim.