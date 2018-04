Em reedição da última final, Juventus e Real Madrid iniciam embate por vaga nas semis da UCL

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da UEFA Champions League, disputada no Juventus Stadium, em Turim (ITA).

Nesta terça-feira (3), a Juventus recebe o Real Madrid, pelas quartas de final da Uefa Champions League. O duelo, no Juventus Stadium, em Turim, marca o reencontro dos dois últimos finalistas da maior competição de clubes do mundo. No confronto, os merengues levaram a melhor, vencendo a Vecchia Signora por 4 a 1, em Cardiff.

Passados 10 meses da decisão no País de Gales, as coisas pouco mudaram nos dois lados. O Real Madrid, que começou mal a temporada 17/18, vem de classificação incontestável contra o PSG (FRA). No Campeonato Espanhol, a equipe merengue faz campanha de recuperação. Mas os 13 pontos de distância para o líder Barcelona afastam o Madrid de mais um título nacional.

Já a Juventus vem de classificação heroica sobre o Tottenham (ING), em pleno Wembley. Em terras italianas, a Vecchia Signora segue firme a jornada pelo inédito heptacampeonato do Calcio. Após ultrapassar o Napoli, líder durante boa parte da Serie A, a Juventus abriu quatro pontos de vantagem e parece não querer largar a liderança.

O 20º confronto entre Juventus e Real Madrid terá arbitragem do turco Cuneyt Çakir, acompanhado pelos compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongun. O duelo entre italianos e espanhóis é marcado pelo equilíbrio. São nove vitórias madridistas contra oito juventinas, além de dois empates.

Allegri quer foco total

Massimiliano Allegri quer Juventus atenta contra o Real Madrid (Foto: ActivePlus/Activa/GettyImages)

É inegável que a goleada, por 4x1, na última final da Liga dos Campeões deixou marcas profundas na Juventus. O técnico da Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, admite que reviu o jogo contra o Real Madrid algumas vezes para identificar os erros da equipe naquela noite em Cardiff. Para Allegri, faltou foco aos seus comandados.

"Em Cardiff, sofremos muito, psicologicamente, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. Quando nos recuperamos, eles marcaram dois gols em sequência. Naquele momento, nós perdemos o campeonato. E não podemos deixar isso acontecer de novo. Principalmente, por ser um jogo de ida e volta", disse Allegri.

Massimiliano Allegri acredita que, 10 meses depois, a sua equipe melhorou muito, em termos psicológicos: "Depois de ver aquela final muitas vezes, admito que o time cresceu muito, tanto em competições europeias, quanto na Itália. Especialmente, lidando com momentos de dificuldade durante os jogos", concluiu o técnico.

Para a partida desta terça (03), Allegri não contará com os suspensos Benatia e Pjanic. O jovem Rugani está confirmado na vaga do zagueiro marroquino. Marchisio e Bentancur disputam para entrar no lugar do meia bósnio. Recuperados de lesão, Alex Sandro e Mandzukic podem ser surpresas na escalação da Juventus.

Isco ou Bale?

Enquanto Massimliano Allegri quebra a cabeça para montar a Juventus, Zinédine Zidane tem uma única e gigantesca dúvida: Isco ou Bale? Para o treinador francês, o espanhol e o galês disputam o mesmo espaço em campo e, mesmo com seus altos e baixos, têm motivos de sobra para serem escalados.

Mesmo com um grande histórico de lesões nas últimas temporadas, os números de Gareth Bale são muito bons. Em 29 jogos, o ponta galês marcou 12 gols e deu sete assistências. Em média, Bale jogou pouco mais de 60 minutos por partida em 17/18. Mas as contusões têm afastado o jogador cada vez mais dos planos de Zidane.

Com 11 jogos a mais, mas a mesma média de minutos por jogo de Bale, Isco tem sete gols e sete assistências na temporada. Mesmo com números abaixo do concorrente galês, o meia espanhol vive momento mágico. Autor de um hat trick na goleada por 6 a 1 sobre a Argentina, na semana passada, Isco parece mais próximo da titularidade.

Para Modric, tanto Isco quanto Bale podem entrar conta Juventus. (Foto: ActivePlus/Activa/GettyImages)

Questionado sobre quem deveria entrar contra a Juventus, o meia croata Luka Modric foi político e afirmou que tanto Bale quanto Isco são merecedores de uma vaga no time titular: "Seja lá quem jogar, o que importa para mim é que corramos e lutemos juntos. Acredito que é a mesma coisa se entrar o Gareth ou o Isco. Os dois são muito importantes para a equipe", afirmou.

"Isco é um grande jogador e é muito importante para o time. O Gareth também vem bem. Essa temporada vem sendo difícil para ele, mas o Bale conseguiu engatar uma sequência importante de partidas. Ele tem muita qualidade e o que é capaz de fazer com a bola nos pés é muito importante para nós. Mas quem decide é o técnico", concluiu Modric.