Joia da base, Alerrandro renova com Atlético-MG e é reintegrado ao time principal

O Atlético-MG anunciou a renovação do vínculo de Alerrandro até dezembro de 2021. O atacante, que foi integrado ao elenco principal nesta temporada, estava afastado da equipe após desentendimento entre a diretoria e o empresário do jogador na ampliação do contrato.

Alerrandro é uma das grandes promessas da base alvinegra. Nesta temporada, o atacante foi titular em apenas uma partida, na vitória do Galo sobre o Tombense por 1 a 0. O jovem jogador de 18 anos tem em seu histórico muitos gols pelas categorias de base do Atlético e, também, pela Seleção Brasileira.

O contrato anterior de Alerrandro com o clube terminava em fevereiro de 2019. Além da renovação do vínculo com o atleta, o Atlético também já renovou com os meias Marquinhos (até dezembro de 2021), Marco Túlio (até dezembro de 2021) e Bruno Roberto (até dezembro de 2022).

Com o vínculo renovado, o atacante fica à disposição do técnico Thiago Larghi para o próximo compromisso do Alvinegro. O Atlético recebe o Ferroviário, na próxima quarta-feira (3), às 19h30, no Independência, pela quarta fase da Copa do Brasil.