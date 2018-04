Com triunfo no clássico, Ricardo Oliveira iguala marca de Aylon e mira artilharia isolada do Estadual

O centroavante do Atlético-MG, Ricardo Oliveira, balançou as redes duas vezes na vitória alvinegra sobre o Cruzeiro por 3 a 1 no último domingo (1°). Com este feito, o jogador alcançou a marca de seis gols e igualo ao atacante americano Aylon em número de tentos marcados no Campeonato Mineiro.

Ricardo Oliveira ainda terá a oportunidade de ampliar seu saldo de gols e se consagrar artilheiro isolado da competição no jogo de volta, no próximo domingo (8), no Mineirão. Por outro lado, os adversários celestes Rafinha e Thiago Neves, com cinco e quatro tentos marcados respectivamente, também estão na briga pela artilharia. Em boa fase, o camisa 9 atleticano marcou oito gols em 16 partidas na temporada 2018, com uma média de 0,5 gol por jogo.

Após a partida, o atacante se mostrou bastante satisfeito com a atuação da sua equipe e espera repetir o bom desempenho na casa adversária. “Temos que aproveitar as movimentações e a altura que temos, com bons cabeceadores, para fazer o que fizemos hoje. Está todo mundo de parabéns pela partida e revertemos a vantagem para o próximo domingo”, disse.