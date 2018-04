Na briga contra rebaixamento, Olimpo e Temperley empatam na Superliga Argentina

Google Plus

Nesta segunda-feira, Olimpo e Temperley se enfrentaram pela 21ª rodada da Superliga Argentina 2017/18. Com gols na primeira etapa, as equipes empataram por 1 a 1 no Roberto Natalio Carminatti. Aos 6', Tellechea abriu o placar para os mandantes, que viram Brandán igualar aos 43'.

Em uma das primeiras ações do jogo, Ezequiel Vidal fez uma grande jogada individual e quando entrou na área, foi derrubado pelo goleiro Josué Ayala. Andrés Merlos não hesitou em marcar o penâlti. Na cobrança, Emiliano Tellechea deslocou Ayala, abrindo o placar. Foi o segundo gol do atacante uruguaio nesta temporada.

Aos 43', um tiro livre para o Temperley perto da bandeirinha de escanteio. Na cobrança de Emiliano Osuna, Adrian Arregui desviou para trás e Fernando Brandán cabeceou com muita força para decretar a igualdade no placar, depois de uma animada primeira etapa.

No segundo tempo, pouca inspiração. A intensidade baixou e quase não houveram chegadas. Porém, nos 15 minutos finais, os times acordaram e foram em busca da vitória, sabendo que a igualdade no placar atrapalhava ambos na briga para permanecer na elite argentina. O jogo terminou na base do "lá e cá", mas o gol não saiu e o 1 a 1 foi o placar final em Bahía Blanca.

Ambos clubes seguem afundados na briga contra o rebaixamento, em cima apenas de Arsenal (já rebaixado) e Chacarita. O rebaixamento parece ser questão de tempo para estas equipes.

Na próxima rodada, o Olimpo visita o Banfield - sábado (07/04), às 17h45. Enquanto, mais cedo, o Temperley recebe o Lanús, às 13h45.