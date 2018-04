Michael B. Jordan e Sylvester Stallone estão de volta em "Creed II"

Google Plus

Creed II é a continuação da saga de Rocky Balboa e sequência do aclamado sucesso “Creed – Nascido para Lutar”, de 2015. A MGM e a Warner acabam de anunciar oficialmente que as gravações do longa iniciam em abril.

Os astros Michael B. Jordan e Sylvester Stallone reprisando seus papéis - respectivamente Adonis Creed e Rocky Balboa. Stallone já havia divulgado uma foto em seu instagram avisando que as gravações de Creed II estavam para começar. "Em um avião indo para a Filadélfia para começar Creed 2, já estou com saudades da minha família mas vamos fazer um filme excelente!", disse em um post na rede social.

Ryan Coogler (“Pantera Negra”), que dirigiu o primeiro filme, retorna à franquia como produtor executivo. “Quando escrevi e dirigi ‘Creed – Nascido para Lutar’, minha vontade era de contar, sob uma nova perspectiva, uma história humana sobre uma família, ao mesmo tempo em que prestava homenagem aos personagens da saga Rocky, que crescemos acompanhando e amando. E eu sei que Steven é um cineasta incrível desde os nossos tempos na escola de cinema, então mal posso esperar para ver o que ele, Sly, Mike e Tessa vão trazer neste novo capítulo”, afirma Coogler.

Sinopse: A vida se tornou um ato de equilíbrio para Adonis Creed. Entre obrigações pessoais e treinamento para a próxima grande luta, ele encara o desafio de sua vida. Enfrentar um adversário com laços com o passado de sua família só intensifica sua batalha iminente no ringue. Rocky Balboa está lá ao seu lado e, juntos, Rocky e Adonis vão confrontar o legado que compartilham, questionar por que vale a pena lutar e descobrir que nada é mais importante que a família. Creed II é sobre voltar ao básico para redescobrir o que fez de você um campeão e lembrar que não importa para onde você vá, você não pode escapar da sua história.