Com grande atuação de Alex, Bauru vence Vasco e abre série dos playoffs do NBB com vitória

Vasco e Bauru estrearam pelos playoffs do NBB nesta segunda-feira (2), jogando no Rio de Janeiro, na Arena Olímpica, situada na Barra da Tijuca. O duelo foi equilibrado, mas brilhou a estrela de Alex Garcia, craque da equipe bauruense, que conseguiu uma sequência incrível de pontos no terceiro quarto e abriu boa vantagem para sua equipe, que apenas controlou o resultado até o fim da partida.

Além do ala, quem também se destacou foi Hettsheimeir, pivô do Bauru, que junto a Alex foi o cestinha da partida com 23 pontos. Pelo lado vascaíno, Fúlvio e David Jackson controlam as ações ofensivas, marcando 20 e 18 pontos, respectivamente. Vindo do banco, Lucas Mariano conseguiu bons números e não deve ficar fora do time titular por muito mais tempo. O pivô converteu 9 pontos e pegou 7 rebotes.

A segunda partida da série será disputada na próxima quinta-feira (5), no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru. O duelo está marcado para às 21h e promete ser intenso, com os paulistas aproveitando o fatos casa e os cariocas precisando da vitória para igualar o confronto.

Vasco começa melhor, oscila, e Bauru vai ao intervalo vencendo



O primeiro quarto foi bastante equilibrado. Os cariocas começaram melhor, com Fúlvio comandando bem os ataques e David Jackson chamando a responsabilidade. Pela equipe paulista, Hettsheimeir e Renan se destacaram nos arremessos de três pontos. Defensivamente as equipes foram bem e forçaram alguns erros dos adversários, mas os vascaínos conseguiram manter a vantagem de três pontos, vencendo por 24 a 21.

Com as defesas bastante faltosas e mais muitos erros ofensivos, o segundo quarto ficou marcado pela pontuação baixa, se comparado ao primeiro. O norte-americano Anthony foi o responsável por comanda a equipe bauruense, enquanto a rotação vascaína não funcionou e a equipe não se encontrou. Fazendo jus ao equilíbrio, as equipes foram ao intervalo com o Bauru vencendo por 43 a 41.

Brilha a estrela de Alex, mas ala sai contundido e preocupa

O Vasco voltou melhor para o segundo tempo da partida e logo conseguiu tirar a vantagem bauruense, com ótimos arremessos de três pontos de Fúlvio e um bom trabalho defensivo. Nos minutos finais do quarto, o Bauru se reencontrou na partida e, após sequência sensacional de Alex, voltou à frente do placar e fechou o quarto vencendo por 68 a 58.

A equipe paulista oscilou, teve Alex saindo contundido, mas conseguiu manter a boa vantagem conquistada no quarto anterior. David Jackson e Fúlvio tentaram, Lucas Mariano apareceu bem, mas não foi suficiente. Duda Machado, que começou no banco, comandou o restante da partida e a equipe visitante fechou a partida vencendo por 93 a 84.