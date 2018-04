Villanova atropela Michigan e conquista terceiro título da NCAA

Pela segunda vez nos últimos três anos, o Villanova conquistou o título da temporada da NCAA. Na noite desta segunda-feira (2), em San Antonio, os Wildcats confirmaram o favoritismo e atropelaram o Michigan por 79 a 62. O destaque da partida foi Donte DiVincenzo que entrou do banco de reservas e anotou 31 pontos (cinco bolas de três), e foi eleito o melhor jogador da final. Foi o terceiro título da história da universidade.

A eficiência defensiva que levou Michigan à decisão nacional não foi capaz de segurar o melhor time do país. Os Wolverines caíram diante do time comandado por Jay Wright e sofreram sua maior pontuação desde o início do March Madness. Os Wildcats, mesmo diante da melhor defesa da competição, atropelou mais um adversário e ganhou outra vez com facilidade.

A partida começou com o alemão Moritz Wagner liderando Michigan anotando 9 dos primeiros 11 pontos do time. A defesa dos Wolverines conseguiu anular Jalen Brunson e Mikal Bridges, e com isso Villanova teve dificuldade de trabalhar a bola, sendo inferior na primeira metade do primeiro tempo.

Porém, aos poucos Villanova foi tomando conta da partida. Jay Wright mostrou porque é um dos melhores técnicos do país e provou que os Wildcats também é a melhor equipe universitária se tratando de coletivo. Donte DiVincenzo saiu do banco para anotar 18 dos 32 pontos da equipe e colocou Villanova nos eixos, mesmo com atuação apagada de Jalen Brunson e Mikal Bridges.

Donte DiVincenzo fez mais da metade dos pontos de Villanova no primeiro tempo (Foto: Getty Images)

Após terminar o primeiro tempo com uma sequência de 23 a 7 e ir para o intervalo vencendo por 38 a 29, o Villanova retornou do intervalo ainda mais intenso e com Mikal Bridges mais participativo, e abriu mais de 15 pontos de vantagem. Michigan até tentava reagir através da boa atuação de Muhammad Ali que fez 23 pontos no jogo, mas a diferença não diminuía para menos de dez.

Mesmo com a vantagem de Villanova, a partida tinha um pouco de equilíbrio, mas Donte DiVincenzo retornou à quadra para decidir a partida. O ala-armador dos Wildcats acertou arremessos de média distância e do perímetro para dar números finais ao jogo e se consagrar como o melhor jogador da final, além de estabelecer a maior pontuação de um reserva na decisão nacional. Pela terceira vez na história e pela segunda vez nos últimos três anos, o Villanova conquistou o título nacional ao bater Michigan por 79 a 62.

Villanova conquistou o terceiro título de sua história e se igualou a Kansas e Louisville, ambos atrás apenas de Connecticut (4), Indiana (5), Duke (5), North Carolina (6), Kentucky (8) e UCLA (11). Os Wildcats se juntam à Florida, Kentucky e Duke como os únicos que conquistaram dois títulos em três anos desde 1985.

É campeão! Jogadores de Villanova comemoram o título após o término do jogo (Foto: Getty Images)

Destaques do jogo

Villanova Wildcats

Donte DiVincenzo: 31 pontos e 5 rebotes

Jalen Brunson: 9 pontos

Mikal Bridges: 19 pontos e 4 rebotes

Michigan Wolverines

Muhammad Ali: 23 pontos

Moritz Wagner: 16 pontos e 7 rebotes