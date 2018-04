Com gol no apagar das luzes, Godoy Cruz bate Colón e fica mais próximo do sonho de Libertadores

Fechando a 21ª rodada da Superliga Argentina 2017/18, Godoy Cruz e Colón de Santa Fé enfrentaram-se nesta segunda-feira (02), no Estádio Malvinas Argentinas. O time da casa abriu o placar aos 28', com Cardona. O empate dos santafesinos veio com Chancalay, aos 79'. No último lance, aos 90+3', García anotou o gol que deu os três pontos ao Godoy.

O Godoy Cruz segue um script. No momento menos pensado, coloca seu plano em prática. Não importa a atuação da equipe nem o rival. Em Mendoza, o final é quase sempre o mesmo: vitória, festa linda na arquibancada e com Santiago "Morro" García marcando o gol da vitória nos minutos finais.

No duelo entre dois aspirantes à uma vaga na Copa Libertadores 2019, um início bem parelho. Daí em diante, o Godoy fez-se dono da partida. Teve superioridade à partir dos lançamentos de Guillermo Fernández, que em diversas oportunidades encontrou os laterais livres em suas subidas. Além disso, a presença de Santiago García foi um problema para o miolo de zaga do Colón. E cada bola parada se transformava em um pesadelo para o goleiro Alexander Domínguez.

Assim, aos 28', abriu vantagem merecidamente. Após leve desvio na cobrança de escanteio, Domínguez foi mal e Tomás Cardona, praticamente em cima da linha, abriu o placar. Era o melhor momento do Godoy Cruz, que pôde ampliar a diferença minutos depois, em cabeçada do zagueiro formado no San Lorenzo, mas a bola raspou a trave esquerda.

Colón apenas progredia ofensivamente quando a bola chegava nos pés do meia Alan Ruiz. Ele conseguiu bons desmarques e arrancou diversas vezes, mas era presa fácil para a defesa do mandante, já que seus companheiros não lhe acompanhavam.

Na segunda etapa, o Colón mostrou outra atitude e as mudanças de Eduardo Domínguez funcionaram. Em especial, a entrada de Tomás Chancalay, que aos 34' empatou ao partida em arremate seco, quando o Sabalero pressionava mais do que nunca o Godoy.

O Godoy Cruz, de fato, sentiu o golpe. O time não tinha mais ideias, muito menos pernas para desempatar a partida. Mas faltava o ato final do protagonista que sempre aparece. Mesmo sendo omisso na segunda etapa, o uruguaio García volveu a converter-se em herói. Aos 48 minutos, Ángel González arrancou pelo lado e deu linda assistência para "Morro" Garcia fazer os torcedores, que seguem com o sonho vivo de voltarem a jogar um torneio internacional, delirarem em Mendoza.

Morro imparável: com o gol, Santiago García chega aos nove na atual edição da Superliga, dois atrás do artilheiro Sebastián RIbas.

Com a vitória, o Tomba chega aos 40 pontos, ocupando a terceira posição, um pontos atrás do vice-líder Talleres. Um ponto atrás do próprio Godoy, vem o San Lorenzo (com um jogo a menos). E este será justamente o adversário do clube no próximo domingo (08), às 11h, no Nuevo Gasómetro.

Já o Colón chega à sua segunda derrota consecutiva e afasta-se da briga por vaga na Libertadores. Com 31 pontos, o clube é o 11º colocado - último na zona por vaga na Sul-Americana 2019. Na próxima rodada - sábado (07), às 15h30, recebe o Vélez Sarsfield, para seguir sonhando com vaga na principal competição do continente.