Jogo Palmeiras x Alianza Lima ao vivo online na Copa Libertadores 2018 (0-0)

Boa noite torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Acompanhe a partir de agora a partida entre Palmeiras x Alianza Lima ao vivo pela Libertadores da América. Fique conosco!

O Palmeiras é líder do grupo 8 com três pontos vencendo sua partida de estreia

Já o Alianza Lima está em segundo lugar com um ponto tendo empatado no primeiro jogo

Jogo Palmeiras ao vivo online

Na última rodada, o Verdão conseguiu ótimo resultado vencendo o Junior Barranquilla por 3 a 0 fora de casa, Bruno Henrique anotou dois gols.

Os peruanos empataram com o Boca Juniors em casa sem marcar gols.

Pré-Jogo: Após vencer o Derby, Palmeiras recebe o Alianza Lima em busca da segunda vitória na Libertadores

O Verdão está em sequência difícil, os comandados de Roger Machado disputaram a primeira partida da final do Paulistão no último sábado, agora jogam contra o Alianza Lima e no próximo domingo, joga a grande final do estadual.

Leia Mais: Palmeiras testa força do elenco em sequência de jogos decisivos pelo Paulistão e Libertadores

O Allianz Parque será o Palco da palco da partida entre Palmeiras x Alianza Lima