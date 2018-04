Com de 4 pódios em Curitiba, Pietro Rimbano mira liderança da Stock Light no Paraná

Após abrir a temporada 2018 com pódio em Interlagos no mês passado, Pietro Rimbano disputa neste final de semana outra etapa da Stock Light onde possui bom retrospecto: Curitiba. Na capital paranaense, o piloto da Cimed Racing já conquistou quatro pódios em duas temporadas disputadas na categoria de acesso à Stock Car.

"A pista paranaense é uma das que eu mais gosto do calendário e desde a época da Sprint Race, categoria em que fui campeão em 2015, eu costumo andar bem por lá. Eu entrei para a Stock Light em 2016 com a Cimed Racing e os quatro pódios em Curitiba mostram que sempre estivemos competitivos nesta pista", diz Rimbano, que possui patrocínio da Castrol é representante da marca de óculos Web Eyewar no Brasil.

Terceiro colocado na classificação geral da temporada passada, Rimbano tentará assumir a liderança do atual campeonato buscando dois bons resultados no Paraná. Para isso, ele conta com a ajuda do experiente Serafin Jr, chefe de equipe da W2, parceira da Cimed Racing na Stock Light.

"Estou me preparando muito bem fisicamente e também fazendo testes de simulador nesse intervalo entre as etapas. O carro da W2 costuma sempre andar bem lá no Paraná e espero que continue assim. Eu me ambientei rapidamente com o pessoal do box e confio bastante no trabalho do Serafin Jr, meu engenheiro", afirma Rimbano, que é um dos 15 pilotos em seis categorias que compõem o time Cimed Racing. O esquadrão abrange desde o topo do esporte, como a Stock no Brasil e a Indy nos EUA, e também as categorias de base, do kart até as divisões de acesso da Nascar.

Os treinos da Stock Light em Curitiba começam nesta sexta-feira. A classificação será no sábado às 10h da manhã. No mesmo dia, acontece a primeira corrida, que terá transmissão ao vivo do Sportv às 13h. A segunda prova será no domingo às 13h25, também com exibição ao vivo do canal a cabo.

Programação:

Sexta-feira, 6 de abril

08h10 – 08h20: Shakedown Stock Light

09h35 – 10h05: 1º Treino Stock Light

12h40 – 13h10: 2º Treino Stock Light

15h45 – 16h15: 3º Treino Stock Light

Sábado, 7 de abril

09h30 – 09h40: Warmup Stock Light

10h00 – 10h10: Classificação Stock Light

13h00: Corrida 1 Stock Light

Domingo, 8 de abril

09h15 – 10h15: Visitação aos Boxes

13h25: Corrida 2 Stock Light