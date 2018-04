Campeonato Gaúcho de Super Turismo realiza primeira etapa em Tarumã

Nesse final de semana, 6 e 7 de abril, será dada a largada para a temporada 2018 do Campeonato Gaúcho de Super Turismo. O Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão recebe a prova de abertura do certame da categoria com o maior grid do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 40 carros divididos em cinco subcategorias.

Será a segunda temporada da Super Turismo e essa promete ainda mais disputas e emoção nas pistas do Rio Grande do Sul. “É uma categoria que se consolidou na já primeira temporada e vamos fazer o possível para realizar um bom trabalho para pilotos, equipes e público que for prestigiar o evento”, ressalta Telmo Jr., um dos organizadores da ST. “A categoria tem uma aceitação muito boa pelo intervalo de uma etapa e outra, isso faz com que se torne um campeonato mais econômico, dando um certo fôlego para pilotos e equipes”, avalia.

A categoria tem atraído ainda mais pilotos do que a temporada de estreia, é o caso do atual campeão da Porsche Cup Challenge, o gaúcho Marçal Müller. “Para este ano a ST conseguiu fechar um calendário que não batesse com nenhuma etapa da Porsche, estou muito feliz em poder voltar a competir no Sul, pois a Porsche não está fazendo provas por aqui, e desde 2015 não participo de nenhuma corrida no RS. Vai ser muito bom rever os amigos e espero fazer boas provas com resultados constantes”, salienta o piloto. Outro estreante na Super Turismo é Bruno Razia que explica o motivo da escolha pela categoria. “Decidi correr na Super Turismo pelo formato do campeonato e pelo custo. A categoria é acessível e mais fácil de diluir custos em função de dividir as janelas, e por se tratar de uma corrida longa é também mais tranquila”.

A movimentação na pista inicia na manhã de sexta-feira com os primeiros treinos livres do fim de semana, no sábado pela manhã será a vez do treino classificatório é às 15h 55min será dada a largada para a temporada de 2018 com a prova “ 2 Horas de Tarumã”.

Confira a programação do fim de semana:

Sexta-Feira 06/04

10h às 10h 50min 1º Treino Livre

13h às 13h 50min 2º Treino Livre

15h45 às 16h35min 3º Treino Livre

Sábado 07/04

8h30min às 9h Warm up

11h10min às 11h20min Classificatório Super Turismo - pneu radial

11h30min às 11h50min Classificatório Super Turismo - pneu slick

15h30min às 15h40min Box aberto

15h50min Volta de apresentação

15h55min Largada das 2 Horas de Tarumã