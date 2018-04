Giovanni Augusto sofre lesão na coxa e desfalca o Vasco por duas semanas

Google Plus

Com problema recente de lesões, Giovanni Augusto sofreu um estiramento na coxa, durante a primeira partida da final do Campeonato carioca contra o Botafogo, onde teve que sair ainda no primeiro tempo. A previsão de sua volta aos gramados é de duas semanas

Desde que chegou à equipe carioca, o meia sofreu duas lesões. Logo em sua estreia, machucou o joelho direito. Depois de seis semanas de molho, Giovanni retornou na semifinal do Carioca, contra o Fuminense, onde marcou seu primeiro gol com a camisa cruzmaltina. Desse modo, o atleta é desfalque certo para Zé Ricardo, na partida contra o Cruzeiro nesta quarta (4), pela Copa Libertadores da América.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Por outro lado, o lateral-esquerdo Henrique está de volta ao time. Recuperado de uma lesão na coxa que o tirou de três partidas, o jogador está a disposição de Zé Ricardo para a partida contra o Cruzeiro.

O Vasco viaja hoje para Belo Horizonte. O Gigante da Colina visita o Cruzeiro nesta quarta-feira (4) às 21h45, no Mineirão. A partida é válida pela segunda rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América.