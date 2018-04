PSG aceitaria vender Cavani por R$ 260 milhões, afirma imprensa francesa

De acordo com alguns jornais franceses, Edinson Cavani estaria com os dias contados em Paris, já que o PSG pensa na possibilidade de negociar o maior goleador da história do clube. Porém, seu futuro só será decidido ao fim da temporada, que possivelmente também será a última do treinador espanhol Unai Emery sob o comando da equipe.

Segundo a imprensa francesa, o PSG estaria disposto a aceitar uma oferta em torno de 64 milhões de euros (R$ 260 milhões). O mesmo valor pago para tirar o uruguaio da Napoli, seu ex-clube. O jogador já deixou claro que ainda não se decidiu sobre seu futuro, e j imprensa que deseja aproveitar o momento que vive no clube francês. Outro jogador cujo destino é incerto ao final da temporada é o do volante francês Adrien Rabiot.

Outro nome que surgiu foi o de Javier Pastore, ao sair de campo na vitória conquistada sobre o Monaco, no sábado (31), em partida que deu o título da Copa da Liga Francesa à equipe parisiense, o primeiro do clube na temporada, foi perguntado sobre seu futuro. O argentino deixou as possibilidades em aberto, dizendo estar tranquilo, e tudo acontecerá no tempo certo. “Sair? Não sei, o mercado de transferências é mais tarde. Nunca se sabe, tenho um ano de contrato e preciso falar com o clube para saber o que querem fazer comigo e as perspectivas que terei”, afirmou o jogador.

Vale lembrar que no início da temporada, Cavani se envolveu em uma polêmica com a principal contratação do time, Neymar. O uruguaio era então o responsável por ser o cobrador oficial da equipe e com a chegada do brasileiro, Unai Emery passou a responsabilidade para o novo contratado. Com o tempo, Cavani e Neymar resolveram suas indiferenças e formaram uma importante parceria pelo clube na temporada, apesar disso, o centroavante gostaria de ter seu protagonismo na equipe novamente e isso seria um ponto chave para sua permanência na equipe.