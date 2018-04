Na véspera de clássico nacional pela Libertadores, Wagner impõe meta: “Não podemos perder”

O Vasco fez nesta manhã (3) seu último treino antes do duelo contra o Cruzeiro, pela Libertadores, nesta quarta-feira (4) em Belo Horizonte. Após as atividades, Wagner falou com a imprensa e comentou sobre passagem sobre o ex-clube.

O meia foi fundamental na vitória diante do Botafogo, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, com um lindo passe para o gol de Yago Pikachu. O atleta reencontrará o Mineirão e ‘La Bestia Negra’, onde jogou entre 2004 e 2009.

O camisa 20 começou falando sobre o jogo contra o ex-time e frisou que a meta é pontuar: “Temos que estar muito compactos. Não podemos dar muitas chances para eles porque têm muita qualidade. Alguns jogadores deles vão estar cansados. Vamos chegar inteiros e confiantes. Objetivo é pontuar. Não podemos perder".

Sobre salários atrasados, o jogador elogiou a postura da diretoria e afirmou que os atletas fazem em campo e os diretores lutam do lado de fora: “Já sei bem como é essa situação. Hoje no Vasco estamos tendo respaldo muito bom da diretoria. Sempre conversamos com eles. As coisas estão caminhando bem, na medida do possível. Estamos falando. A gente faz em campo e eles lutam fora”.

Sobre a derrota dos mineiros na final do Campeonato Estadual, Wagner foi breve e elogiou o adversário: “Abala um pouco. Causa desconfiança no torcedor. Mas não é determinante. Os profissionais de lá têm uma capacidade absurda, defendem um dos maiores clubes do Brasil. Estamos fortes, firmes e focados. Vai ser um jogo definido nos detalhes”.

Sobre jogos decisivos, o camisa 20 comentou o apoio da psicóloga do clube e comentou a união desde as semifinais do Cariocão, onde o Almirante conseguiu uma grandiosa classificação.

“Estamos controlando bem o lado emocional com a Maíra, nossa psicóloga. Está fazendo um ótimo trabalho. Desde a partida contra o Flu, nos uniu. Fizemos uma reunião antes da partida, foi muito descontraída, muito bom”, contou.

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Confira outros trechos da coletiva:

Questão física

É ano de Copa, ano que os jogadores mais se lesionam devido ao cansaço. Nossa pausa de meio do ano será fundamental. É um ano muito difícil, complicado. Quero jogar todas as partidas, mas ninguém é de ferro, tem que revezar. O Zé vem conversando com a gente que vai revezar um ou outro jogador para estarmos bem no decorrer da temporada.

Volta ao Mineirão

Mineirão é minha casa. Fui campeão, fiz grandes jogos lá. Fiz o gol mais bonito da minha carreira, campeão estadual pela primeira vez foi ali. A maioria das minhas vitórias foi no Mineirão. A paixão pela cidade e pelo estádio é muito grande.

Paulinho e Vinícius Júnior

Dois jogadores com qualidade, muito promissores, com futuro brilhante. Vão chegar na Seleção com certeza. Bacana ver o pai do Paulinho sempre junto, dando conselhos. Vinicius também em destaque.

Ausência de Fred

Queria enfrentá-lo. É um cara surreal, que agrega muito, Cruzeiro perde demais, mas tem outros nomes que conseguem dar recado no mesmo nível. Vai voltar ainda mais forte.

Final da Libertadores pelo Cruzeiro

Por muitos anos, fiquei me perguntando. Quando perdi a final, deu vontade de parar de jogar, mas continuamos lutando. Muito ruim perder final de Libertadores. Hoje acredito que posso voltar a estar disputando uma final. Tem que acreditar. Até o último minuto, como vem sendo nessas últimas partidas. Não vou desistir, vou buscar até o último minuto porque dá para chegar.

Sobre o erro de Paulão no clássico

A cabeça do Paulão está muito boa. Um cara do bem, batalhador. Jogador que mais salta, mais marca, que mais faz cobertura. Paulão se arrisca, não se esconde. Errou e levanta a cabeça. Um grande jogador se mostra nos momentos complicados. A gente fica muito feliz que temos o Paulão. Domingo vamos ser campeões e, se Deus quiser, Paulão vai fazer o gol da vitória.