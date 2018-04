Recordar é viver: relembre partidas entre Cruzeiro e Vasco pela Copa Libertadores

Nesta quarta-feira (4), Cruzeiro e Vasco da Gama se enfrentam pela Copa Libertadores da América. O jogo será no Mineirão, às 21h45. Ambos precisam da vitória, já que estrearam perdendo suas partidas de estreia no Grupo 5 da competição.

Cruzeiro e Vasco da Gama tem um histórico intenso de confrontos por diversas competições. Pela Libertadores, a rivalidade existe. No total, são 93 jogos, com 34 vitórias do time celeste contra 29 do esquadrão vascaíno, além de 30 empates. Pela competição sul-americana, são quatro partidas, com uma vitória para cada lado e dois resultados em igualdade.

Acompanhe aqui, na VAVEL Brasil, os confrontos entre Cruzeiro e Vasco da Gama pela Libertadores.

Cruzeiro x Vasco da Gama - Libertadores 1975

Cruzeiro e Vasco da Gama abriram a disputa da Copa Libertadores da América de 1975. Menos de um ano antes, ambos se encontraram em um partida polêmica pela decisão do quadrangular final do Campeonato Brasileiro de 1974. Jogando no Mineirão, o time celeste venceu por 3 a 2, com gols de Palhinha, duas vezes, e Nelinho; Jair e Roberto Dinamite descontaram para os cariocas.

O jogo de volta aconteceu no Maracanã, um mês depois com o time vascaíno precisando vencer para manter chances de classificação. O Vasco abriu o placar com Luis Carlos, a 17 minutos do primeiro tempo. Porém, quatro minutos depois, Vanderlei empatou para o Cruzeiro. Final, 1 a 1.

Cruzeiro x Vasco da Gama - Libertadores 1998

Por ter vencido a Copa Libertadores da América em 1997, o Cruzeiro estreou na edição de 1998 somente nas oitavas de final. Quis o destino que fosse com um rival caseiro e atual campeão brasileiro, o Vasco da Gama. No primeiro jogo, o time celeste saiu na frente com gol de pênalti cobrado por Marcelo Ramos. Minutos depois, Luizão empatou. Na etapa final, Donizete virou o placar e deu a vitória a equipe carioca.

Na partida de volta, mesmo com toda a pressão do Cruzeiro dentro de campo e nas arquibancadas, o Vasco da Gama se segurou e conseguiu o manter o placar em 0 a 0, eliminando os celestes da competição.

Cruzeiro x Vasco da Gama - Seletiva da Libertadores 1999

A Seletiva da Libertadores 1999 foi um torneio para definir mais um participante brasileiro na disputa da Copa Libertadores da América de 2000. O torneio foi disputando entre equipes eliminadas do Campeonato Brasileiro na primeira fase, nas quartas de final e na semifinal. A criação do torneio deveu-se a mudança da Conmebol, que aumentou de 24 para 32 participantes na Libertadores.

O Cruzeiro encarou o Vasco da Gama na terceira fase do torneio. Ambos foram eliminados nas quartas de final do Brasileiro. No primeiro jogo, 3 a 1 para o time carioca. Viola, duas vezes, e Edmundo marcaram para o alvinegro; Muller fez para os celestes. Na partida de volta, goleada cruzeirense por 4 a 2. Valdo, Muller, Ricardinho e Paulo Isidoro balançaram as redes vascaínas; Viola e Alex Oliveira deixaram suas marcas nas redes celestes.