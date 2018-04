Guilherme Reischl estreia no Brasileiro de Marcas e busca aprendizagem

O Campeonato Brasileiro de Marcas traz em 2018 alguns velhos conhecidos e também caras novas. A primeira delas é Guilherme Reischl, de 36 anos. Gaúcho de nascimento e radicado em São Paulo, o piloto confirmou que irá disputar a temporada que começa no próximo final de semana em Curitiba a bordo do Chevrolet Cruze da JLM Racing.



A categoria traz uma série de novidades seja no carro – como refinamento aerodinâmico e novo composto de pneus -, seja no formato de disputa – com o lastro de sucesso sendo restrito somente aos quatro primeiros do campeonato. Depois de ter disputado uma etapa ano passado e com alguns testes recentemente realizados, Reischl tomou sua decisão.



“Gosto do carro e da proposta da categoria. Eu prefiro carros com tração dianteira, e outra coisa que me atraiu foi a classe Trophy, para pilotos com menos experiência. Eu simplesmente adoro o carro: é rápido, esperto, divertido de guiar”, elogiou.



Reischl possui experiência em carros de turismo, principalmente nos de tração dianteira – foi campeão em 2017 da categoria Marcas e Pilotos entre os novatos no campeonato do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA). Em sua primeira participação no Brasileiro de Marcas, Guilherme foi terceiro colocado na Trophy correndo pelo time de Nonô Figueiredo.



É onde ele espera estar neste ano. “Pude ver que o Marcas é bem competitivo tanto no geral como na Trophy, e é onde eu quero estar na disputa”, ressaltou.



Com transmissão ao vivo do canal Bandsports e dentro dos eventos da Vicar, que trazem também a Stock Car e a Stock Light, o Brasileiro de Marcas também premiará seus campeões. Serão destinados ao piloto campeão mais de R$ 100 mil em prêmios, enquanto o campeão do Marcas Trophy, para pilotos com menor experiência no automobilismo, terá um bônus de R$ 70 mil para buscar, na temporada seguinte, o título geral da categoria.