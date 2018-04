Mecânicos da Stock Car ruas de Curitiba

Um dos momentos de maior adrenalina e tensão tanto para pilotos como também para os mecânicos da Stock Car – e do automobilismo em geral – é o pit stop. Movimentos exaustivamente ensaiados, mecânicos fisicamente preparados, segundos decisivos para que abastecimento e troca de pneus sejam realizados o mais rápido possível. Tudo isso poderá ser experimentado na pele pelo público na próxima quinta-feira (5) na Boca Maldita, em Curitiba, ao final da carreata que a categoria promove na capital paranaense.



A ação, aberta ao público e sem a cobrança de ingresso, terá início ao meio-dia no Palácio Iguaçu e os carros da principal categoria do automobilismo brasileiro deixarão o local para percorrer cerca de três quilômetros pelas ruas e avenidas da cidade-sorriso até a Boca Maldita, onde ocorre a ação do pit stop.



Na Boca Maldita, os mecânicos oficiais dos carros que integrarão a carreata irão escolher, entre o público, seus “auxiliares”. Após uma explanação sobre o procedimento de troca de pneu, será realizada uma competição contra o cronômetro, e quem conseguir realizar a troca no menor tempo possível ganha ingressos para a corrida do dia 8 no Autódromo Internacional de Curitiba.

PROGRAMAÇÃO



Sexta-feira, 6 de abril:

09h35 – 10h05: 1º Treino Stock Light

10h20 – 10h50: 1º Treino Brasileiro de Marcas

11h05 – 11h40: 1º Treino Stock Car (Grupo 1)

11h50 – 12h25: 1º Treino Stock Car (Grupo 2)

12h40 – 13h10: 2º Treino Stock Light

13h25 – 13h55: 2º Treino Brasileiro de Marcas

14h10 – 14h45: 2º Treino Stock Car (Grupo 1)

14h55 – 15h30: 2º Treino Stock Car (Grupo 2)

15h45 – 16h15: 3º Treino Stock Light

16h30 – 17h00: 3º Treino Brasileiro de Marcas



Sábado, 7 de abril:

08h00 – 08h35: 3º Treino Stock Car (Grupo 1)

08h45 – 09h20: 3º Treino Stock Car (Grupo 2)

10h00 – 10h10: Classificação Stock Light

10h20 – 10h30: Classificação Brasileiro de Marcas

11h00 – 12h00: Classificação Stock Car

13h00: Corrida 1 Stock Light

14h30: Corrida 1 Brasileiro de Marcas



Domingo, 8 de abril:

09h15 – 10h15: Visitação aos Boxes

11h00: Corrida 1 Stock Car

12h05: Corrida 2 Stock Car

13h25: Corrida 2 Stock Light

14h30: Corrida 2 Brasileiro de Marcas