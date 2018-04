Em busca do acesso, Londrina anuncia contratação do atacante Dagoberto

O Londrina anunciou nesta terça-feira (3), um reforço de peso para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 2018. Dagoberto, que tem passagens por Atlético-PR (2001), São Paulo (2007-08) e Cruzeiro (2013-14) e atuou na temporada de 2017 pelo San Francisco Deltas, clube recém-criado na segunda divisão da liga americana, chega com contrato que vai até o fim do ano.

O atleta de 35 anos atuou pelo Vitória em 2016, com 20 jogos e nenhum gol marcado. Antes disso, o jogador também havia atuado pelo Vasco, mas pouco jogou e não deixou saudades. O atleta embarcou para jogar nos Estados Unidos na temporada de 2017 e ficou ate o fim do ano onde participou de 13 partidas e marcou três gols e conquistou o titulo da segunda divisão americana, a NASL.

Recordista de títulos nacionais da Série A do Campeonato Brasileiro, com cinco conquistas, o jogador retorna ao futebol brasileiro e nessa oportunidade, atuará na segunda divisão pela primeira vez na carreira. Dagol, como é conhecido, se mostrou animado para jogar pelo Tubarão, o qual ele elogiou a estrutura.

"Estou muito feliz, motivado e muito grato a Deus por essa oportunidade. Quero ser uma peça importante nessa equipe, que tem um projeto fascinante, que tem um CT que é maravilhoso. Já faz um tempo que o Londrina está merecendo essa primeira divisão e é para isso que eu vim para cá", declarou o jogador ao site oficial do Londrina.

O jogador será apresentado na tarde de desta terça-feira (3), no estádio Vitorino Gonçalves Dias às 16h. O treino será aberto ao público e contará com a apresentação de outros atletas. São eles: Matheus Olavo e Luccas Brasil, que vieram do Foz do Iguaçu, time que fez boa campanha no Campeonato Paranaense.

A estreia do Londrina na segunda divisão do campeonato brasileiro 2018 está marcada para o dia 14 de abril, um sábado, as 16h30, no Estádio do Café, contra a equipe mineira do Boa Esporte. Na última temporada, o Tubarão por pouco não conquistou o acesso. Com 62 pontos disputados, a quinta colocação não foi suficiente para avançar à primeira divisão.