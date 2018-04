Sampdoria aproveita erros defensivos, derruba Atalanta fora de casa e entra na zona de UEL

A primeira semana de abril não foi marcada somente para as competições continentais. Nesta terça-feira (3), a Serie A deu suas caras para a realização de jogos atrasados da 27ª rodada, cancelada recentemente após a morte de Davide Astori. O jogo da vez, ocorreu entre Atalanta e Sampdoria, em Bérgamo. Os gols foram marcados por Caprari para os visitantes e Tolói empatou para os donos da casa, mas Zapata decretou o placar final para a vitória da Samp.

Os 45 minutos iniciais foram de equilíbrio. A Atalanta era quem se mostrava no controle da partida. Logo aos 15 minutos, Castagne saiu cara a cara com o goleiro Viviano, mas mandou a bola pelo canto esquerdo, para fora.

Depois da chance mais contundente nos primeiros, os donos da casa só foram aparecer novamente aos 37 minutos, quando Petangna cabeceou a bola no travessão depois de um escanteio. Os visitantes, por outro lado, encontravam dificuldades na criação de jogadas, e levaram perigo semente quando Ricky Alvarez foi substituído por Gastón Ramirez que deu um ritmo ao meio de campo da Samp.

Logo após a entrada do uruguaio, Rafael Tolói, falhou ao tentar chegar em um cruzamento rasteiro, a bola sobrou para Caprari, que não perdoou e inaugurou o placar para a Sampdoria, que pouco criou na primeira etapa, mas foi para o vestiário em vantagem e exigindo do goleiro Berisha, que foi buscar uma bola no ângulo, após falta batida por Ramirez.

Diferente do que ocorreu na primeira etapa, os 45 minutos finais tiveram uma Atalanta com dificuldades em desenvolver as jogadas ofensivas. A Sampdoria, manteve a mesma postura do início do jogo e procurava se aproveitar dos erros dos donos da casa. Contudo, aos 67 minutos, Rafael Tolói subiu mais alto do que a defesa da Samp e igualou o marcador para se redimir da falha no primeiro gol.

Com o empate, os donos da casa começaram a se soltar dentro de campo, mas a Sampdoria passou a ser mais agressiva, assustando Berisha uma oportunidade de cabeceio, na qual o goleiro contou com a ajuda da trave para defender. A Atalanta, por sua vez, seguia com dificuldades no ataque e pouco criava.

Apesar do empate parecer perdurar até o apito final, mais um erro defensivo da Atalanta foi determinante para a a Sampdoria assumir a frente do marcador. Haas, recuou errado a bola para os zagueiros e deu a redonda nos pés de Zapata, que arrancou e deu um toque por cima para vencer o goleiro e decretar a vitória para a Sampdoria.

Na próxima rodada a Sampdoria tem parada dura pele frente em um clássico de Gênova, contra o Genoa, que segue com dificuldades na 12° posição, no sábado (7). Já a Atalanta, tem a SPAL, fora de casa pela frente, também mesmo dia do clássico em Gênova.

Com a derrota, a Atalanta caia para a oitava colocação, com 47 pontos o mesmo número de pontos que a Sampdoria, que ultrapassou a rival no critério de desempate e fica em sétimo, ocupando neste momento a última vaga da Serie A à Europa League.