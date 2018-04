Zagueiro Edimar reconhece críticas da torcida do Paysandu: "Temos que assimilar"

Contratado há cerca de um mês pelo Paysandu, o zagueiro Edimar vem atuando como titular nos últimos duelos pelas ausências de Diego Ivo e Perema, lesionados. Bem como todo o elenco, voltou a treinar na manhã desta terça-feira (3), já que a segunda-feira (2) foi de folga geral após derrota no clássico para o Remo no domingo (1º).

Revés sofrido na ida da final do Campeonato Paraense 2018, porém, não abate o atleta bicolor. Reconhecendo que a cobrança faz parte do futebol, pede para que seus companheiros não fiquem desmotivados. Segundo o defensor, a crítica da torcida deve servir de combustível na próxima partida, relembrando a classificação heroica na semifinal.

"Cobrança é importante e um time da grandeza do Paysandu sempre vai ser assim. Temos que assimilar e tirar da cobrança um combustível a mais, sabendo que mesmo perdendo o primeiro jogo ainda está tudo em aberto. Sabemos do que queremos e onde podemos chegar. Ante o Bragantino, mostramos que temos potencial de reverter", declarou e demonstra confiança para ser campeão.

Atletas que não atuaram realizaram treinamento tático com bola na Curuzu (Foto: Ronaldo Santos/Paysandu)

"Tem que exigir uma cobrança interna sim e passei por clubes onde é assim. Já na externa, precisamos ter psicológico bom. Agora é absorver as críticas, falar menos e jogar mais. Os torcedores têm o direito disso e no último jogo esperamos poder dar o nosso melhor, já que a vitória simples leva a pênaltis e acima de dois gols nos dá o título", emendou.

Focado somente no título do Estadual, o jogador destaca o emocional, citando como motivacional para sequência da temporada: "Tem muita coisa em jogo e nós não pensamos em outra coisa diferente de sermos campeões. Podemos ser campeões e, com isso, ganhar motivação para o duelo da Copa Verde (diante do Manaus), além da estreia na Série B. Temos que ter mais maturidade e crescer com isso, mas estamos bem fisicamente e acredito que com esse emocional podemos surpreender muita gente", encerrou.

O grupo do Papão realizou treinamentos específicos, com dois grupos distintos, na Curuzu. Os que atuaram durante os 90 minutos do Re-Pa fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante participou de uma atividade tática no gramado. Nessa quarta-feira (4), o plantel treina em dois períodos visando a finalíssima do domingo (8).