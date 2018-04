Com retorno de lesionados, Figueirense se prepara para final do Catarinense

Na manhã desta terça-feira (3), o Figueirense treinou em Palhoça, no CTF do Cambriela. A equipe se prepara para enfrentar a Chapecoense, no domingo (8), pela final do Campeonato Catarinense.

Sob o comando dos preparadores físicos José Mario Campeiz e Norberto Cabral, os atletas começaram o treinamento com um trabalho físico, e, em seguida, o técnico Milton Cruz fez um treinamento de posse de bola com a equipe. Os goleiros também fizeram trabalho um específico com os preparadores Peçanha e Joseval.

A grande novidade ficou por conta do retorno de Betinho, João Paulo, Maikon Leite e Guilherme Lazaroni, que se recuperavam de lesão. Os atletas haviam desfalcado a equipe nas ultimas partidas e voltam a ficar à disposição de Milton Cruz para a final.

Também nesta manhã, o atacante André Luís concedeu entrevista coletiva. Ele falou sobre a expectativa do grupo para a partida.

“Nossas expectativas são as melhores possíveis. A gente fez um campeonato muito bom, fez por merecer estar nessa decisão. Temos um grupo muito bom, muito completo. Creio que vamos fazer um bom jogo, respeitando a Chapecoense. Temos tudo pra conquistar esse título, demonstramos isso dentro de campo. A expectativa é a melhor possível pra essa final.”

O atacante avaliou o fato da decisão ser em partida única, na casa do adversário. Para André Luís isso não terá grande influência tecnicamente durante o jogo.

“Tecnicamente não afeta muita coisa no jogo. É mais psicológico, mais emocional, deles terem o apoio da torcida deles nos 90 minutos. Mas tecnicamente não muda nada, pelo fato das duas equipes serem um pouco semelhantes. Fizeram por merecer chegar a final, as duas tiveram boas campanhas. Como falei, o que mais muda é o aspecto emocional.”

O atleta revelou ainda que o clima já era de final desde o apito final da ultima partida.

“Desde o ultimo jogo a gente entrou um pouco no clima da final. Vimos como vai ser diferente. Já estamos pensando a cada treinamento focados na final, para na hora entrarmos pilhados.”

Ele ressaltou também a importância de ter um tempo mais longo para a preparação. Desde o começo do campeonato a equipe vinha jogando duas vezes por semana.

"Quando jogamos duas vezes por semana não temos tempo de treinar para corrigir os erros. Quando temos a semana inteira para trabalhar isso é corrigido. É melhor ter uma semana inteira para trabalhar.”