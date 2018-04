Cruzeiro e Vasco voltam a medir forças pela fase de grupos da Libertadores após mais de 40 anos

Pouco mais de um mês após derrota do Cruzeiro na Argentina para o Racing pela Libertadores – a primeira do clube celeste pela competição em 2018 –, a Raposa encara um novo desafio. Desta vez, o time de Mano Menezes enfrentará o Vasco nesta quarta-feira (4), a partir das 21h45, no Mineirão, em partida válida pela fase de grupos do torneio sul-americano.

Por trás deste duelo há uma boa curiosidade: esta será apenas a segunda vez na história em que as duas equipes irão se enfrentar na primeira fase da Copa. No entanto, não faltaram polêmicas no contexto que envolveu o primeiro jogo, em 1975.

Nesta ocasião, ambas as equipes integraram o mesmo grupo da competição, pois o regulamento indicava que os representantes conterrâneos deveriam dividir o mesmo conjunto na separação das chaves. Cruzeiro e Vasco pertenceram então ao Grupo 3, composto ainda por Deportivo Cali e Atlético Nacional de Medellin.

O primeiro jogo entre os times ocorreu no dia 23 de fevereiro daquele ano, no Gigante da Pampulha. A partida terminou com uma vitória celeste por 3 a 2, com dois tentos de Palhinha e um de Nelinho. Os gols do Vasco partiram de Jair Pereira e Roberto Dinamite. Já a disputa no segundo jogo ocorreu em São Januário e terminou em um empate por 1 a 1. Luiz Carlos marcou para o time alvinegro, enquanto Vanderlei, guardou para o time azul e branco.

Os resultados tiveram um gosto especial. A Raposa eliminou a equipe vascaína – que ganhara o título do Brasileiro em 1974 de forma duvidosa – e terminou a fase na liderança do grupo, com sete pontos, sendo, portanto, a única equipe a se classificar para às semifinais – disputadas em perfil triangular na época. Já o time carioca acabou na lanterna, conquistando somente uma vitória.

Polêmica no Campeonato Brasileiro de 1974

É sempre válido lembrar que a fase do Campeonato Brasileiro de pontos corridos chegou para modificar a competição apenas no ano de 2003. Durante o período anterior, somente as quatro melhores equipes do torneio classificavam à etapa final do nacional - em 74 foi a vez de Cruzeiro, Vasco, Santos e Internacional. O time celeste e o time cruzmaltino ficaram empatados na primeira colocação na disputa do quadrangular, com quatro pontos cada. Desta forma, devido às determinações do regulamento, o título do Brasileiro deveria ser disputado em uma única partida.

O Cruzeiro, por ter realizado a melhor campanha no torneio, teria a vantagem para decidir em casa. No entanto, a diretoria do Vasco alegou que integrantes da diretoria celeste teriam atentado contra um árbitro durante uma partida realizada na fase anterior do campeonato e levou a denúncia ao tribunal da CBD (Confederação Brasileira de Deportos). A pressão da diretoria vascaína junto à sua influência política surtiram o efeito desejado: o mando de campo foi invertido e a grande final teve como palco o Maracanã.

Os atletas cruzeirenses, no entanto, não foram afetados pela pressão investida à eles. O placar final foi construído por Ademir, com gol aos 14 minutos do primeiro tempo, o lateral celeste Nelinho, que marcou aos 14 do segundo tempo e Jorginho Carvoeiro, que ampliou para o Vasco aos 33 minutos. Contudo, o resultado de 2 a 1 ignora o gol de empate feito por Zé Carlos, a favor da Raposa. O volante cabeceou para o fundo da rede após receber um cruzamento pela direita, em posição válida, mas o árbitro da partida, Armando Marques, assinalou um impedimento inexistente. Com isso, o Vasco conquistou seu primeiro título de Campeão Brasileiro.

Jogadores do Vasco comemoram título do Campeonato Brasileiro de 1974 (Foto: Divulgação/Vasco Fotos)

Marques aposentou naquele mesmo ano (1974). Em entrevista concedida anos após o ocorrido, o árbitro ainda sim não concluiu a polêmica. "Já apitei mais de mil partidas. Você acha que eu vou lembrar de um jogo em 1974?", afirmou.

Reencontro na Libertadores de 1998

O segundo encontro das duas equipes na competição sul-americana ocorreu em 1998, mas, desta vez, durante as oitavas de final. Por ter conquistado o torneio em 1997, o time celeste possuía como vantagem entrar na competição já em fase de mata-mata. O Vasco precisou disputar a fase de grupos e classificou em segundo lugar, no Grupo 2.

Diferente de 1975, a equipe alvinegra saiu vitoriosa. No primeiro confronto, o Vasco venceu por 2 a 1 em casa, com gols de Luizão, aos 27 minutos da etapa inicial e Donizete, que marcou aos 11 minutos da etapa complementar. O tento celeste veio aos 20 minutos do primeiro tempo por Marcelo Ramos, de pênalti. O jogo de volta resultou em um empate sem gols no Mineirão. Com uma campanha "vexaminosa", o Cruzeiro foi eliminado logo na sua primeira participação na disputa pela competição.