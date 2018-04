Copa Libertadores: tudo que você precisa saber sobre Palmeiras x Alianza Lima (PER)

Palmeiras e Alianza Lima (PER) se enfrentam nesta terça-feira (3) pela fase de grupos da Copa Libertadores da América no Allianz Parque às 21h30. O jogo será o segundo compromisso das equipes no torneio Internacional. O grupo 8 ainda conta com o Boca Juniors da Argentina e Junior Barranquilla da Colômbia.



É a primeira vez que as equipes se enfrentam e existe uma enorme possibilidade do técnico Roger Machado poupar alguns atletas, devido à final que o time joga no domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista.



Na estreia da Libertadores, o Palmeiras começou com vitória na Colômbia batendo o Junior Barranquilla por 3 a 0. A partida ficou marcada pelo forte poder ofensivo do alviverde fora de casa.



Bruno Henrique comemora com os companheiros um dos gols marcados na vitória por 3 a 0 (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)



O Alianza Lima, jogando em seu estádio no Peru, apenas empatou em 0 a 0 contra o Boca Juniors (ARG) na estreia da competição. O duelo ficou marcado pelos gols perdidos de ambas equipes.

Arbitragem

O apito fica por conta do Colombiano José Argote, que terá o auxílio dos Venezuelanos Carlos Lopes e Luís Murillo.

Prováveis escalações

Tudo indica que o Palmeiras entrará poupando alguns atletas e o time deve ter: Jailson, Tchê Tchê (Mayke), Antônio Carlos, Thiago Martins, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés e Lucas Lima; Dudu, Keno (Willian) e Borja. O técnico é Roger Machado.



O Allianza Lima que treinou no CT do São Paulo entrará em campo com: Prieto; Garro, Gonzalo Godoy, Miguel Araujo, Duclós; Cruzado, Tomás Costa, Velarde, Ramírez; Ascues e Hohberg. O comandante do time Peruano é Pablo Bengoecha.