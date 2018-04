Fim das filmagens de "O Doutrinador"

Google Plus

Filmagens da produção para cinema e TV para o anti-herói brasileiro O Doutrinador já foram concluídas. Filme e seriado são inspirados no personagem das HQs de Luciano Cunha. Gravações ocorreram em 71 diárias, quase todas à noite, ao longo de quatro meses em vários locais de São Paulo, com uma equipe de mais de 150 pessoas.

Longa-metragem vai estrear nos cinemas em setembro deste ano. Já a série de TV vai estrear apenas no ano seguinte, pelo canal Space.

Os roteiros do filme e do seriado são diferentes, mas entrelaçados. A direção de ambos é de Gustavo Bonafé (Legalize Já e Chocante), com co-direção de Fabio Mendonça (A Noite da Virada).

Na trama, o Doutrinador é um anti-herói dos quadrinhos no estilo vigilante. Ele é Miguel (Kiko Pissolato), um agente federal altamente treinado que vive em um Brasil cujo governo foi sequestrado por uma quadrilha de políticos e empresários. Após uma tragédia pessoal, Miguel começa a encarar a corrupção endêmica brasileira como sua maior inimiga. Sob a identidade do vigilante sombrio o Doutrinador, ele começa a se vingar da elite política brasileira em pleno período de eleições presidenciais, numa cruzada contra a corrupção.

(Foto: Divulgação)

No elenco, além de Pissolato, estão Eduardo Moscovis, Marília Gabriela, Helena Ranaldi, Tainá Medina, Carlos Betão , Samuel de Assis e Tuca Andrada, entre outros.