Palmeiras x Boca Juniors (ARG): Venda de ingressos começa nesta quarta-feira

O Palmeiras divulgou na tarde desta terça-feira (3) que os ingressos para a partida contra o Boca Juniors (ARG) pela terceira rodada da Copa Libertadores da América começará a ser comercializado na manhã desta quarta-feira (4) às 10h da manhã.



Como de costume, os sócios AVANTI terão exclusividade na compra dos bilhetes com antecedência por nível de rating (frequência nos jogos) e a venda geral será aberta apenas na sexta-feira (6) por meio do site futebolcard.com às 18h.



Os valores continuam com preços altos, diferente dos preços do Campeonato Estadual. As entradas variam de R$180,00 até 400,00 com opções de meia-entrada.



Veja abaixo a divisão de dias e horários das pré-vendas de acordo com a classificação do Avanti:

1ª Pré-venda

Início da pré-venda: 04/04/2018 – 10h

- Sócios Avanti 5 estrelas (de 81 a 100% de Rating)

- Sócios Avanti do Plano Diamante

- Sócios do clube social que também são sócios Avanti (independentemente do plano)

2ª Pré-venda

Início da pré-venda: 04/04/2018 – 15h

- Sócios 4 estrelas (de 61 a 80% de Rating)

- Sócios Avanti do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início da pré-venda: 05/04/2018 – 10h

- Sócios Avanti 3 estrelas (de 41 a 60% de rating)

- Sócios Avanti do Plano Ouro

4ª Pré-venda

Início da pré-venda: 05/04/2018 – 15h

- Sócios Avanti 2 estrelas (de 21 a 40% de rating)

- Sócios Avanti do Prata Superior

5ª Pré-venda

Início da pré-venda: 06/04/2018 – 10h

- Sócios Avanti 1 estrela (de 1 a 20% de rating)

6ª Pré-venda

Início da pré-venda: 06/04/2018 – 15h

- Todos os sócios Avanti Palmeiras

VALORES DOS INGRESSOS

Gol Norte – R$ 180,00 [R$ 90,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 260,00 [R$ 130,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 350,00 [R$ 175,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 400,00 [R$ 200,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 220,00 [R$ 110,00 meia-entrada]

Superior Visitante – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Ingressos da Final do Paulistão

A última parcial do Palmeiras foi de 25 mil ingressos vendidos antecipadamente, porém não é possível comprar os ingressos online pois mostra que todos os setores estão esgotados para a final do Campeonato Paulista.

Reprodução / FutebolCard

Os ingressos foram colocados à venda para o público geral, mas em questão de minutos estavam esgotados. A promessa é que o recorde de publico do estádio seja batido neste domingo.