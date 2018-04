Jogo Cruzeiro x Vasco AO VIVO online na Copa Libertadores 2018

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA, REALIZADA NO ESTÁDIO DO MINEIRÃO.

Boa noite torcedor. Hoje é dia de Copa Libertadores! Cruzeiro x Vasco ao vivo se enfrentarão pela segunda fase do torneio e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil. Fique ligado!

O PALCO DO CONFRONTO

A partida será realizada no Estádio do Mineirão. Com capacidade para 62 mil pessoas, o estádio foi um dos reformados para a Copa do Mundo de 2014.



(Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

CRUZEIRO

DESEMPENHO NA LIBERTADORES: Enfrentando, talvez, o maior adversário do grupo, o Cruzeiro estreou com derrota. Na Avellaneda, diante do Racing, o time sucumbiu a força dos argentinos e perdeu por 4 a 2.

FINAL DO ESTADUAL: Apesar do favoritismo diante do Atlético-MG, o Cruzeiro sofreu no primeiro tempo e saiu atrás no confronto contra o Galo. Para ser campeão, o time precisa reverter o placar de 3 a 1, sofrido no primeiro jogo.

POSSIBILIDADES: Após a derrota para o Galo, Mano precisará fazer algumas mudanças no time. Entre elas, Arrascaeta pode ganhar uma vaga no meio campo. Na lateral, Edílson voltou a treinar com bola mas deve ser banco. No ataque, Sassá é cotado para a vaga de Raniel.

PROVÁVEL TIME: Fábio; Lucas Romero, Léo (Dedé), Murillo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Rafinha (Arrascaeta); Sassá (Raniel).

VASCO DA GAMA

DESEMPENHO NA LIBERTADORES: Assim como o Cruzeiro, o Vasco estreou com derrota. No caso do Cruz-Maltino o revés veio diante da sua torcida, em São Januário, após o gol de Araos da Universidad do Chile.

FINAL DO ESTADUAL: Se na Libertadores o Gigante da Colina ainda não engrenou, no estadual o time já venceu a primeira partida da final, diante do Botafogo no Nilton Santos.

MUDANÇAS: Para o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Zé Ricardo terá a volta do lateral esquerdo Henrique e o atacante Paulinho, que está 100% apto para a partida. Entretanto, Zé Ricardo não poderá contar com Giovanni Augusto, lesionado.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Martín Silva; Rafael Galhardo, Erazo, Paulão e Henrique; Wellington, Desábato e Wagner; Pikachu, Paulinho e Riascos.

COMO ESTÁ O GRUPO ATÉ AQUI

Após a primeira rodada, em que as duas equipes brasileiras perderam, o grupo 5 está da seguinte forma: