Sarabia lamenta revés do Sevilla para Bayern, mas garante empenho na volta: "Não vamos desistir"

Na tarde desta terça-feira (3), o Sevilla recebeu o Bayern de Munique em seu estádio para disputar a partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League. O resultado não foi um dos melhores, saiu derrotado. 2 a 1 para a equipe alemã. Sarabia marcou para o time da casa; Jesús Navas (contra) e Thiago Alcântara selaram a vitória de virada para os visitantes, que terão a vantagem do empate na próxima partida.

Pablo Sarabia, o responsável pelo único gol do Sevilla na partida, deu uma entrevista após o revés para a equipe alemã. O jogador mostrou confiança e diz que nada está resolvido, ainda há mais 90 minutos de jogo. "Ficou difícil, mas não vamos desistir. Vamos com a mesma confiança de hoje. Ainda não estamos eliminados, temos o jogo da próxima semana que poderá mudar tudo".

O atleta, apesar de estar confiante, também lamentou o resultado e as chances perdidas durante a partida. "Fomos melhores na primeira parte, pressionamos o Bayern, tivemos nossas chances. No segundo tempo eles foram melhores, admito, mas o jogo ainda estava empatado. Vamos com o mesmo entusiasmo para a Alemanha ".

O espanhol comentou sobre o primeiro gol sofrido. Segundo ele, foi um grande baque, que prejudicou o psicológico da equipe. "Nós sentimos. Estávamos jogando bem, com oportunidades claras de gol, mas é lógico que você fica um pouco para baixo".

Na próxima quarta-feira (11), o Sevilla volta à campo para disputar a partida de volta contra o Bayern de Munique, no Allianz Arena, em partida válida pelas quartas de final da Uefa Champions League. A equipe espanhola precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a tão sonhada classificação para as semifinais do torneio continental.