Mancuello revê Vasco e analisa jogo do Cruzeiro contra cariocas na Libertadores: "Grande final"

Uma derrota em clássico nunca cai bem, ainda mais se for numa decisão de campeonato estadual. No entanto, dependendo da agenda do clube na semana, não há tempo para lamentações. Após perder para o Atlético na ida da final do Mineiro, no último domingo (1º), o Cruzeiro já virou a chave para a Libertadores, porque vai receber o Vasco nesta quarta (4) pelo torneio continental.

Na Toca, o meia Mancuello falou sobre a presença dos cerca de 40 torcedores que foram ao CT do clube para apoiarem a equipe. "Eles estiveram aqui com mensagem de apoio. Claro, sabemos o que fizemos de bom e de ruim no fim de semana e sabemos que todos têm que se juntar para encarar esse jogo de quarta, muito importante por ser nossa estreia em casa", disse nesta terça (3) em coletiva.

Contratado para esta temporada, o meia veio do Flamengo. Em terras cariocas, conheceu mais de perto o Vasco ao enfrentar o Cruz-maltino em cinco oportunidades. O retrospecto é favorável ao atleta, que saiu de campo com três vitórias e dois empates. Ainda no Fla, Mancuello trabalhou com o técnico Zé Ricardo, atualmente no Vasco.

"É um rival que conheço [Vasco], conheço o treinador [Zé Ricardo] também porque estive no Flamengo. Hoje, encaro esse jogo com a total importância que ele merece. A gente espera essa partida porque precisamos reverter o que fizemos no fim de semana", afirmou.

Parece torneio nacional, mas não é. Cruzeiro e Vasco integram o único embate entre clubes brasileiros da fase de grupos da Libertadores, com duelos em Minas Gerais em 4 de abril e no Rio de Janeiro em 2 de maio. A história para Mancuello, no entanto, repete o que ocorreu no ano passado, quando o Flamengo teve o Atlético-PR em seu conjunto.

"No ano passado, na fase de grupos, eu enfrentei um time brasileiro, e a gente sabe bem que é uma outra competição. Iniciamos com derrota [em 2018] e precisamos dos três pontos. Vamos encarar como uma grande final", pontuou o atleta, que vestiu a camisa do Flamengo nas temporadas 2016 e 2017.

Tropeço na estreia

O Cruzeiro está na lanterna do Grupo 5 porque perdeu em sua estreia para o Racing, da Argentina. A última posição do conjunto está nas mãos da Raposa pelo saldo de gols, negativo em -2 para o lado celeste. Uma vitória em casa sobre o Vasco provocaria uma melhora na situação do time estrelado, e a missão é não repetir as falhas cometidas em solo argentino.

"O jogo na Argentina teve vários fatores que influenciaram muito no nosso rendimento. Teve o acontecimento do Fábio [falecimento do pai], ficamos sabendo dos atletas que não poderiam participar [Léo e Edílson]. Tudo isso, que é além do futebol, se torna importante nesse sentido. Agora, o time está completo, e o apoio da nossa torcida vai fazer a grande diferença", projetou.