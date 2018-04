Alterações de Heynckes surtem efeito, Bayern vira sobre Sevilla e abre vantagem nas quartas

A atmosfera no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán mais uma vez estava sensacional. Após seis décadas, o Sevilla voltava a disputar uma partida válida pelas quartas de final da Uefa Champions League e contava com o apoio do torcedor fervoroso para superar o Bayern de Munique. Apear da maior posse de bola do oponente, os espanhóis começaram mais perigosos no ataque, mas os alemães foram mais efetivos – e contaram com a ajuda da defesa oponente – para obter um melhor resultado. Em jogo disputado na tarde desta terça-feira (3), os bávaros venceram por 2 a 1. Pablo Sarabia abriu o placar, enquanto Jesús Navas (contra) e Thiago Alcántara assinalaram os tentos alemães.

Veja como foi o tempo real do jogo

O Bayern de Munique entrou em campo com uma formação diferente do esperado. Jupp Heynckes colocou dois volantes mais marcadores e mudou o esquema tático para 4-3-3. Porém, mesmo com superior posse de bola, o Sevilla era mais perigoso quando chegava ao ataque. A primeira excelente chance foi andaluz. Escudero cruzou pela esquerda, a bola bateu em Hummels e sobrou para Pablo Sarabia. Sozinho, de frente para o gol, o centroavante tentou tirar o goleiro Ulreich da jogada, mas mandou para fora. A partida permanecia equilibrada até que os donos da casa conseguiram sair na frente do placar aos 31 minutos. Em novo cruzamento de Escudero pelo lado, Pablo Sarabia venceu disputa com Javi Martínez e finalizou na saída de Ulreich para abrir o marcador.

Arturo Vidal sentiu o tornozelo e Jupp Heynckes voltou a escalar o Bayern com a formação habitual na temporada. A entrada de James Rodríguez deixou três meio-campistas mais efetivos, enquanto Lewandowski ficava mais isolado como referência. No primeiro toque de bola do colombiano, veio o empate. Aos 37, o meia acionou Ribéry. O francês tentou cruzar para Lewandowski, mas a bola bateu em Jesús Navas e enganou o goleiro David Soria.

Foto: Soccrates Images/Getty Images

No segundo tempo, outro ponto do Bayern foi corrigido. Bernat foi escalado de primeira na lateral-esquerda por conta de lesão inesperada de Alaba, mas não dava conta do setor. A entrada de Rafinha deu mais consistência e tranquilidade. Porém, o jogo permanecia aberto e as defesas eram excelentes nos desarmes. Primeiro, Franco Vázquez recebeu na marca do pênalti, mas Javi Martínez deu o corte na hora certa. Em seguida, foi a vez de Vázquez desarmar com um carrinho primoroso a tentativa de Ribéry finalizar.

O Bayern tinha mais tranquilidade com a bola e conseguiu levar mais perigo quando Thomas Müller avançou sozinho pela direita, cruzou e Javi Martínez bateu de primeira para a difícil defesa de David Soria. Aos 23 minutos, no entanto, não teve jeito. Ribéry recebeu e cruzou. Sozinho, na pequena área e de peixinho, Thiago Alcántara cabeceou. A bola ainda bateu em Escudero e a virada foi consolidada. As alterações realizadas por Vincenzo Montella colocaram o Sevilla no tudo ou nada em busca do empate e de diminuir a desvantagem, mas o Bayern foi seguro e garantiu a vitória.

Foto: Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

O segundo e decisivo encontro entre as equipes será disputado às 15h45 da quarta-feira (11), na Allianz Arena, em Munique. O Bayern pode sofrer uma derrota simples que ainda consegue a classificação às semifinais do principal torneio interclubes do mundo. Aos andaluzes, resta vencer por dois gols de vantagem. O triunfo por um gol de diferença só vale se for acima de 3 a 2, devido aos gols marcados como visitante.

Antes do confronto eliminatório, os times entram em campo pelos respectivos campeonatos nacionais. O Sevilla encara o Celta de Vigo em Balaídos, enquanto o Bayern de Munique tem confronto bávaro contra o Augsburg na WWK-Arena e pode definitivamente sacramentar o inédito hexacampeonato da Bundesliga. Os jogos estão programados para acontecer no próximo sábado (7).