São Paulo realiza último treino antes de confronto pela Copa do Brasil

O técnico uruguaio Diego Aguirre realizou, na manhã desta terça-feira (3), os últimos ajustes para a partida de amanhã (4) contra o Atlético-PR. Tal duelo será válido pela quarta fase da Copa Do Brasil, disputado em Curitiba.

Com um treino que envolveu muitas trocas de passe, finalizações de meia distância e jogadas bola parada, a intenção foi contribuir ainda mais para um melhor entrosamento da equipe e calibrar a pontaria do Tricolor.

Os jogadores também treinaram jogadas simuladas onde, após envolverem o adversário com bons passes, municiavam os atacantes com jogadas de infiltrações que os deixavam na cara do gol adversário.

Vale lembrar que a próxima partida do São Paulo será a quinta sob o comando técnico de Aguirre, que, desde sua chegada, realizou vários ajustes táticos na equipe.

A surpresa será Cueva, que depois de três jogos ausente, enquanto defendia a Seleção Peruana nas vitórias sobre Croácia (2 a 0) e Islândia (3 a 1), voltou a ser relacionado pelo técnico para a partida desta quarta-feira.

Após o treinamento, a comissão técnica e jogadores almoçaram e iniciaram os preparativos para a viagem ao Paraná onde o retrospecto do São Paulo não é muito favorável: venceu como visitante pela última vez em 1982, mas nunca derrotou o adversário na Arena da Baixada, inaugurada em 1999.

Na história deste confronto, são 18 vitórias do Atlético-PR contra 20 do São Paulo, além de 20 empates. O jogo será realizado às 21h45 na Arena da Baixada.