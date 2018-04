Mano Menezes fecha último treino do Cruzeiro antes de ‘decisão’ contra o Vasco pela Libertadores

Como está sendo de praxe antes de jogos decisivos, nesta terça-feira (3), o técnico Mano Menezes só permitiu que a imprensa acompanhasse o aquecimento dos jogadores do Cruzeiro. Logo após a atividade, os portões da Toca da Raposa II foram fechados. O atacante Raniel, que vem sendo titular após a lesão de Fred, não participou da atividade, e é dúvida para o jogo contra o Vasco, nesta quarta-feira (4), às 21h45, no Mineirão.

Com a possível ausência de Raniel, o atacante Sassá, que entrou na segunda etapa do jogo contra o Atlético-MG, no último domingo (1º), pode ganhar uma chance entre os titulares. Durante o tradicional bobinho para aquecimento dos atletas, o lateral-direito Edílson, já recuperado de lesão, esteve presente. A expectativa é que o jogador seja relacionado, pois desde a última semana vem treinando normalmente com o grupo.

O atacante David esteve mais uma vez em campo. Porém, devido ao número limitado de jogadores que podem ser relacionados em jogos da Libertadores - máximo de 18 -, e à falta de ritmo de jogo, o jovem não deve ser convocado por Mano Menezes.

Diante do tom de mistério e da pressão para vencer o Vasco nesta quarta-feira (4), o técnico Mano Menezes pode promover mudanças na equipe titular. O zagueiro Dedé pode ser uma das surpresas da Raposa para o jogo. O Cruzeiro é lanterna no Grupo 5 da Libertadores e visa a recuperação no torneio.

Torcedores manifestam apoio antes de decisões

Na tarde desta terça-feira (3), cerca de 20 torcedores estiveram na porta da Toca da Raposa II para ‘conversar’ com os jogadores. Eles manifestaram apoio ao elenco e cobraram mais raça da equipe nos dois próximos e decisivos jogos: duelo com o Vasco e a partida de volta da final do Mineiro, contra o Atlético-MG, que será no próximo domingo (8), às 16h, no Mineirão.