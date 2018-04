Carrasco da Juventus, Cristiano Ronaldo amplia incrível retrospecto contra Buffon

Google Plus

Cristiano Ronaldo foi impiedoso contra a Juventus nesta terça-feira (3), em Turim, pelo primeiro jogo das quartas de final da Uefa Champions League. O camisa 7 ampliou sua artilharia na edição desta temporada ao marcar dois gols – um deles de bicicleta – na vitória por 3 a 0 sobre a Vecchia Signora. São 14 tentos em nove partidas – todos os times que enfrentaram os madrilenhos na UCL 2017/18 sofreram gols dele.

Além de aumentar a distância no ranking de artilheiros desta Champions, CR7 consolidou sua fama de carrasco do veterano Gianluigi Buffon, ídolo da Juventus e um dos maiores goleiros do mundo. Em sete encontros contra o gajo, o arqueiro levou nove gols. Ao todo, 'Cris' finalizou 11 vezes para vazar 'Gigi' nove oportunidades, o que dá uma média de 0,81 chute por jogo.

CR7 tem sete gols de vantagem para os vice-artilheiros da Champions League desta temporada

Nos últimos dois duelos entre Ronaldo e Buffon, incluindo a partida desta terça-feira (3), o português marcou quatro gols. Os outros dois saíram na final da Champions League passada, em Cardiff, no País de Gales. A equipe merengue goleou os bianconeri por 4 a 1 e levantou sua 12ª 'orelhuda'.

Ainda em campo após a derrotada acachapante, Buffon elogiou Ronaldo e o colocou num patamar junto com Pelé, Diego Maradona e Lionel Messi. "Vimos até o fim hoje o que Ronaldo é e sempre foi. Um jogador de nível extraordinário, que, junto com Messi, está articulando as mais importantes vitórias de suas equipes. Isso significa que seu valor deve ser comparado ao de Maradona e ao de Pelé devido ao que eles podem decidir jogos e ganhar troféus por suas equipes", exaltou o goleiro, aos microfones da Mediaset Premium.

Cristiano e Buffon devem ficar frente a frente pela última vez dentro das quatro linhas na próxima quarta-feira (11), no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta. É que o goleiro, de 40 anos, deverá anunciar aposentadoria dos gramados ao fim desta temporada. Como a Itália não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo da Rússia, essa seria o último encontro dos dois.

Ronaldo e Buffon se cumprimentam após o fim do jogo, no Allianz Stadium (Foto: Javier Soriano/AFP)

Pior derrota em casa

Segundo o grupo de estatísticas Opta, a derrota desta terça-feira foi a pior da Juventus em sua nova casa. Desde setembro de 2011, época da estreia da Vecchia Signora no Allianz Stadium (antigo Juventus Stadium), os juventinos não haviam perdido de forma tal amassante.