Medina e Ítalo Ferreira avançam às quartas do circuito mundial de surfe; Silvana Lima é semifinalista

O Brasil segue firme na reta final da segunda etapa do Championship Tour 2018. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira avançaram às quartas de finais da categoria masculina e Silvana Lima já é semifinalista na categoria feminina. A próxima chamada para a disputa das fases finais deverá ocorrer nesta quarta-feira (4).

No masculino, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira competiram juntos contra o francês Jeremy Flores na última bateria do dia. O campeão mundial Medina somou 13.33 pontos e garantiu o primeiro lugar, já o potiguar Ítalo Ferreira fechou a bateria com 12.17. O francês foi eliminado da segunda etapa e terminou em nono lugar no ranking mundial.

“Fiquei contente que a competição mudou aqui para Winkipop. Eu realmente gosto mais dessa onda e tenho surfado direto aqui nos freesurf. Winkipop é uma onda high-performance, que é melhor para o meu tipo de surfe. Bom que o Ítalo passou junto comigo e estou me sentindo muito bem, minhas pranchas estão ótimas, então estou feliz por ganhar a bateria e ter passado para as quartas de final”, disse Medina.

Confrontos das quartas de final:

Michel Bourez (POL) x Patrick Gudauskas (EUA)

Mick Fanning (AUS) x Owen Wright (AUS)

Ezekiel Lau (HAV) x Italo Ferreira (BRA)

Gabriel Medina (BRA) x Frederico Morais (POR)

No feminino também deu Brasil. A cearense Silvana Lima garantiu a vaga nas semifinais do Rip Curl Women's Pro Bells Beach após uma vitória de virada para cima da havaiana Carissa Moore. A surfista confirmou sua classificação ao somar 14.27 pontos contra 12.53.

“Agradeço a Deus por ter mandado essa onda no final e por eu ter conseguido surfar ela bem, para ganhar a nota que precisava para vencer. Eu cometi um erro ali no final, deixando uma onda passar pra Carissa, mas nos últimos segundos veio aquela onda e nossa, estou muito feliz. Eu só queria continuar no campeonato, estou me sentindo bem e muito feliz por estar nas semifinais. Estou adorando surfar aqui em Winkipop, que é uma onda mais ‘high-performance’ que prefiro para competir. Espero que as finais sejam aqui”, comentou Silvana Lima.

Confrontos da semifinal:

Silvana Lima (BRA) x Tatiana Weston-Webb (HAV)

Caroline Marks (EUA) x Stephanie Gilmore (AUS)