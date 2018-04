Depois de apenas uma temporada, WR Brandin Cooks troca o New England Patriots pelo LA Rams

Quando o mercado da NFL parecia ter se acalmado um pouco, sem grandes movimentações nos últimos dias, o New England Patriots e o Los Angeles Rams resolveram mudar isso. Nesta terça-feira (3), o wide receiver Brandin Cooks acertou sua mudança para a cidade dos anjos e será mais um alvo para o quarterback Jared Goff.

Ex-New Orleans Saints, Cooks foi trocado antes do draft de 2017, por uma escolha de primeira rodada (a 32ª, já que os Patriots haviam vencido o Super Bowl LII). Depois de apenas uma temporada em Foxborough, o recebedor já está de malas prontas para reforçar um ataque extremamente explosivo, comandado pelo head coach Sean McVay.

A troca envolveu, além do recebedor, a escolha de quarta rodada dos Patriots deste ano. Os Rams enviaram sua escolha de primeira rodada (23ª geral) e uma escolha de sexta rodada.

Depois de um começo relativamente lento, o recebedor se ajustou com Tom Brady e terminou a temporada 2017 com bons números pela equipe de New England. Ao todo, foram 65 recepções, totalizando 1082 jardas e com sete touchdowns anotados.

Caminhando para sua quinta temporada na liga, Cooks se afirma cada vez mais como uma ameaça em bolas longas. Até hoje, o WR tem 58 jogos na carreira, com 280 recepções e 3,943 jardas recebidas, além de ter marcado 27 touchdowns.