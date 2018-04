TJD diminui pena, e Jailson fica livre para disputar final do Paulistão

O TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) julgou o recurso do Palmeiras nesta terça-feira (3) onde ficou decidida a diminuição da pena de Jailson para duas partidas da final do Campeonato Paulista. O goleiro já cumpriu a pena e estará livre para o duelo contra o Corinthians, domingo (8), às 16h, no Allianz Parque.

O arqueiro foi expulso no clássico contra o Timão em fevereiro e após a partida reclamou da arbitragem. Jailson a principio recebeu uma punição de três partidas, duas pela expulsão e uma por conta da declaração polêmica.

Na oportunidade, Jailson afirmou que a arbitragem do clássico foi tendenciosa. " Eu posso ser punido, mas passaram a mão na gente, de novo, aqui dentro. Toda vez que nós viemos aqui é uma coisa. Vou ser punido, mas eu tenho que falar, é a verdade. Passaram a mão de novo na gente", alegou.

O juri definiu que a punição de três partidas era exagerada, o fato de ser o primeiro julgamento de Jailson na carreira pesou e por cinco votos favoráveis a punição de um jogo pela declaração se transformou em apenas advertência.

Jailson entra em campo nesta terça-feira (3) pela Libertadores contra o Alianza Lima do Peru, no Allianz Parque. No domingo jogará a segunda partida da final do Campeonato Paulista.