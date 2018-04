Jogo Barcelona x Roma AO VIVO nas quartas de final da Uefa Champions League 2017/18

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida de ida, válida pelas quartas de final da Uefa Champions League 2017/18. O confronto acontece às 15h45, no Camp Nou, em Barcelona.

Minutos antes da partida, nós voltamos. Não saia daí, torcedor, e programe-se: o confronto entre Barcelo e Roma começa às 15h45! Fique conosco.

Já Eusbio Di Francesco deve vir em um tradicional 4-3-3 com: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko. El Shaarawy.

Com as equipes confirmadas, Ernesto Valverde deve escalar o Barcelona de hoje em um 4-4-2 com: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Alba; Dembélé, Busquets, Iniesta, Rakitic; Messi, Suárez.

Do lado dos donos da casa, Nainggolan, um dos pilares da equipe, treinou normalmente no Camp Nou e deve vir à campo para o duelo.

Para o confronto de hoje, as duas equipes terão os seus elencos principais completos. Sergio Busquets, que era dúvida, deve marcar presença em campo. Além disso, Messi, que vinha sendo poupado e sequer jogou pela seleção argentina por conta de um desconforto muscular, está confirmado para o confronto desta quarta.

Os donos da casa treinaram em seu CT, La Masia, uma 'cidade' voltada para a filosofia do clube.

Na tarde da última terça-feira (2), às vésperas da partida, a Roma foi treinar no Camp Nou, para fazer o tradicional reconhecimento do gramado

Já o Barcelona, não perde há nove jogos na Champions e não sofre gol há sete jogos.

A equipe giallorossi vem de uma vitória sobre o Shakhtar Donetsk, nas oitavas de final. Os romanos perderam por 2 a 1 na ida e venceram por 1 a 0, com uma classificação dramática no estádio Olímpico.

O confronto mais recente entre as duas equipes, aconteceu na Champions League de 2015/16. Na ocasião, o Barça aplicou uma goleada de 6 a 1 sobre a Roma durante a fase de grupos da competição.

Nos últimos cinco jogos entre as duas equipes, desde 2002, o Barcelona venceu duas vezes e a Roma venceu apenas uma vez e empatou as outras duas oportunidades.

Por outro lado, a Roma que teve um bom início na Serie A, segue disputando vagas para a Champions da próxima temporada, visto que está a 14 pontos distante do vice-líder, Napoli e 18 da Juventus, que vem despontando na competição em 2018.

O Barça se preparou para o confronto de hoje. Líder do campeonato espanhol com 76 pontos e já encaminha mais um título para a conta. Além disso, a equipe culé, está viva na Champions e é finalista na Copa do Rei, contra o Sevilla.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta quarta-feira (4), você acompanha ao vivo, lance a lance, o jogo entre Barcelona e Roma, jogo de ida, válido pelas quartas de final da Uefa Champions League. O confronto acontece às 15h45, no estádio Camp Nou, em Barcelona.