Em preparação para Série C, Robinho destaca entrosamento no Santa Cruz: “Estamos em evolução”

Comandados pelo técnico Júnior Rocha, os tricolores fizeram um treino tático, com foco na parte defensiva, na preparação para o Clássico das Emoções, contra o Náutico, no próximo dia 15 de abril, pela estreia no Campeonato Brasileiro da Série C.

Na movimentação, Júnior Rocha esboçou a provável equipe titular. Com Tiago Machowski; Vítor, Danny Morais, Augusto Silva e Henrique Ávila; Ilaílson, Luiz Otávio, Fabinho Alves e Robinho. Geovani e Hericles, mesmo time que iniciou o jogo contra o Confiança-SE, pela Copa do Nordeste, o comandante tricolor ajustava a equipe durante o treinamento. Genilson e Arthur Rezende foram os desfalques do treino. Os atletas continuam aos cuidados do Departamento Médico. Em dois períodos, os atletas voltarão a treinar nesta quarta-feira (4).

Após o treino, o atacante Robinho concedeu entrevista e comentou a importância de começar um campeonato tendo pela frente, um clássico. "Começar com um clássico é bom porque já começamos a medir forças. É uma competição difícil e queremos iniciar bem. Não muda o fato da gente estar treinando e eles com uma decisão para fazer. A parada é positiva para a gente, mas não tem vantagem. O importante é mostrar dentro de campo", disse o atacante.

Robinho também falou sobre a expectativa do início da competição e vê o time mais entrosado do que nos jogos anteriores. O atacante reforçou a importância do entrosamento entre os companheiros. "Já disputei duas Série C pelo Londrina. Eu particularmente gosto bastante de estar conversando com os mais experientes e aprendendo no dia a dia. Estamos focando alguns fundamentos nos treinos. São aspectos importantes a serem explorados e creio que estamos evoluindo. Creio que nossa equipe evoluiu muito desde o início do ano. Na Série C, cada equipe tem um estilo de jogo diferente. Existem algumas favoritas e queremos estar num bom patamar. É sempre bom dar sequência na formação. O entrosamento é positivo porque a gente aperfeiçoa e fica mais adaptado ao posicionamento do companheiro”, comentou.

Questionado sobre a possível chegada de Carlinhos Paraíba, jogador que negocia com o Santa Cruz através do Projeto Camisa 12 – iniciativa criada por torcedores em parceria com a diretoria do clube para contratar um jogador “diferenciado”, Robinho enalteceu o atleta e espera que a negociação tenha um “final feliz”. "Espero que dê tudo certo sobre o Carlinhos Paraíba. É um jogador experiente e que pode agregar no nosso grupo. Mostrou qualidade por onde passou e lembro de ter visto jogar ", elogiou Robinho.

Robinho também comentou sobre a final do Campeonato Pernambucano, disputado entre Náutico e Central. O atacante Coral disse que torcerá pela equipe Centralina, por ter amigos jogando pelo Central. "Vou torcer para o Central na final do Estadual. Além de ser uma equipe do interior, tenho amigos lá. Certamente será uma final disputada, com duas equipes qualificadas ", concluiu.