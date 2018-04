Liverpool e City abrem confronto inglês pelas quartas da Champions League

Google Plus

A Uefa Champions League dá sequência com as partidas de ida das quartas de final nesta quarta-feira (3). Jogando em Anfield, o Liverpool recebe o Manchester City, às 15h45, e tenta novamente frear a equipe de Pep Guardiola.

Do lado dos mandantes, o momento é bom. O Liverpool é o 3° colocado na Premier League, com 66 pontos, e brigam diretamente pela vice-liderança. Os Reds ainda não perderam nos seus oito jogos de Champions League na atual temporada.

Já o Manchester City lidera de forma tranquila a Premier League, com 84 pontos - podendo inclusive levar o título no próximo fim de semana. Os Citizens venceram quatro dos últimos cinco jogos - sua última derrota foi justamente pela Champions League, por 2 a 1, no jogo de volta das oitavas, contra o Basel.

O último confronto entre as equipes aconteceu no dia 14 de janeiro. Jogando em Anfield, os Reds venceram o City por 4 a 3, quebrando a invencibilidade da equipe de Guardiola na Premier League. Alex-Oxlade Chamberlain, Roberto Firmino, Sadio Mané e Mohamed Salah marcaram para o Liverpool. Leroy Sané, Bernardo Silva e Ilkay Gündogan fizeram os gols do City.

A equipe de Jürgen Klopp retorna às quartas de final da Uefa Champions League pela primeira vez desde a temporada 2008/09. À época, o Liverpool, então comandado por Rafael Benítez, parou no Chelsea. Já o Manchester City retorna à fase pela primeira vez desde 2015/16, quando foi semifinalista.

O Liverpool tem sérios problemas na zaga para o confronto. Com Joël Matip fora da temporada, devido a uma lesão na coxa, e com Ragnar Klavan e Joe Gomez fora, os únicos zagueiros disponíveis para Jürgen Klopp deverão ser Dejan Lovren e Virgil van Dijk. Não está descartada a possibilidade do jovem zagueiro irlandês Conor Masterson, de 19 anos, ser relacionado para o banco de reservas.

Adam Lallana (lesão muscular) está afastado por várias semanas e desfalca o Liverpool, enquanto o meio-campista Emre Can é dúvida, por ainda estar se recuperando de um problema nas costas.

Do lado do time de Pep Guardiola, o atacante Sergio Agüero, lesionado, será desfalque. No entanto, o lateral-esquerdo Fabian Delph está disponível após se recuperar de uma lesão que o afastou desde fevereiro, enquanto o zagueiro John Stones deve estar novamente disponível após uma lesão na cabeça.

Klopp e Pep voltam a se enfrentar, desta vez pela Champions League. (Foto: Getty Images)

Klopp diz que Liverpool dará tudo para bater o City

Na coletiva de imprensa, Jürgen Klopp afirmou que o Liverpool deve estar no seu melhor para bater o "especial" Manchester City de Pep Guardiola e chegar às semifinais da Liga dos Campeões.

"Nós vencemos o City há alguns meses, mas sabíamos, antes do jogo, que era possível. É inacreditavelmente difícil de fazer isso, mas sabíamos que era possível e sabemos que é possível novamente agora", disse Klopp. "Precisamos estar no nosso melhor, e em alguns momentos contra o City [em janeiro] estávamos no nosso melhor", completou o alemão.

Klopp não mediu palavras para dizer que não se importa com o tamanho do desafio, mas sim com a oportunidade de vencer que tem em mãos.

"Eu gosto de tarefas difíceis, gosto de trabalhos difíceis. É sobre o que podemos fazer neste momento e preparar nossos garotos da melhor maneira possível, tanto mental quanto fisicamente, e assim vamos. É uma grande oportunidade e vamos tentar de tudo para fazer acontecer", destacou Klopp. "Não há adversários fáceis [nas quartas de final da Champions League]", concluiu.

Provável escalação do Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.

Apesar de antagonistas no confronto, Klopp e Guardiola pregam respeito ao adversário e às suas semelhanças em campo. (Foto: Getty Images/Stu Forster)

Pep Guardiola quer City ao ataque em Anfield

Em coletiva de imprensa, o técnico do Manchester City deixou claro que, mesmo tendo sido batido pelo Liverpool em janeiro, não se intimidará e tentará manter o futebol que vem construindo desde o começo da temporada.

"Eu sei que a maneira a qual jogamos é perfeita para o Liverpool, porque eles são uma equipe que atacam o espaço diferente de qualquer outro time no mundo, especialmente Mané, Salah e Firmino, eles são tão bons", disse Guardiola.

"Mas eu sinto que a melhor maneira de vencer é a maneira como tentamos fazer desde o começo. Se eu disser que vamos fazer de maneira diferente de como fizemos, meus jogadores me olham e dizem: 'Ele está com medo – o técnico não confia em nós'. Isso seria um grande erro", declarou Pep.

Uma das razões pelas quais o embate é ansiosamente aguardado é a maneira envolvente de jogar de ambos os lados, e Guardiola não acredita que um empate sem gols seja provável.

"Ambas as equipes tentam jogar. Nós somos as equipes que marcaram mais gols na Premier League nesta temporada, de longe. Acho que as equipes de Jürgen Klopp são equipes honestas, que respeitam o significado do futebol", afirmou o técnico do Manchester City.

"Eles tentam atacar e é claro que vamos tentar [atacar]. Tenho certeza de que amanhã será um bom jogo", encerrou Guardiola.

Provável escalação do City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Laporte; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Jesus, Sané.