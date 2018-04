Renatinho elogia equipe do Vasco e pede que Botafogo redobre atenção para final

Depois de perder o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 3 a 2 para o Vasco da Gama, o Botafogo vai a campo no domingo (8) com a obrigação da vitória para se sagrar campeão estadual, no Maracanã. O Cruzmaltino terá a vantagem do empate.

O meio-campista Renatinho, que chegou nessa temporada ao clube alvinegro, vindo do Paraná, e que marcou o primeiro gol dele justamente no primeiro jogo da final, concedeu entrevista depois do treino desta terça-feira (3) e analisou o que o Botafogo deve fazer de diferente para ganhar a final e, consequentemente, o Campeonato Carioca.

"Errar o mínimo possível, concentração redobrada, do início ao fim. Clássico é mínimo detalhe. Ver os erros do primeiro jogo e não cometê-los novamente para que possamos sair com o resultado."

Além disso, comentou a falta que o capitão alvinegro Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, fará para a equipe na decisão: "Vai nos fazer muita falta, é indiscutível a qualidade dele. Não sei como o professor vai tratar, temos opções, vamos ver o que o Valentim vai resolver"

Renatinho ainda frisou a qualidade técnica do Vasco, clube pelo qual quase chegou a um acordo antes de acertar com o Botafogo: "Equipe qualificada, está na final, tem bons jogadores. Por ser um clássico, o número de gols foi elevado (nos confrontos diretos). As duas equipes atacam e têm que defender. Jogadores qualificados, se tiver uma chance tem que aproveitar"

O jogador de 26 anos sofreu uma lesão no pé esquerdo e ficou cerca de 1 mês fora, o que tirou de vários jogos da temporada, e voltou na final da Taça Rio, contra o Fluminense, e foi questionado na entrevista coletiva o seu período de recuperação:

"Às vezes a imprensa e os torcedores não acompanham o dia a dia. Esse um mês que fiquei fora foi muito desgastante para mim. Não suporto ficar de fora, fico maluco. Minha namorada sofreu muito, o estresse ficou todo pra ela, pelo fato de ficar 30 dias de fora, falei com nosso nutricionista para passar uma alimentação diferente para não perder tanto. Como não estava jogando, pedi uma alimentação mais regrada e ele me passou. A parte da força não perdi nada e aumentei."

Renatinho ainda foi perguntado na entrevista se poderia fazer a função que o volante João Paulo, que sofreu uma fratura na pé esquerda contra o Vasco proveniente da última rodada da Taça Rio: "Cara, se precisar de mim, em qualquer posição eu vou querer ajudar. Para querer gritar campeão domingo vou querer estar a disposição. Tenho minhas características, não posso fugir delas, mas se for para ajudar farei a posição que for necessária"