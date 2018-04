Jogo Liverpool x Manchester City AO VIVO online pela Uefa Champions League 2017/18

Confira o pré-jogo VAVEL Brasil da partida de logo mais: Liverpool e City abrem confronto inglês pelas quartas da Champions League

Provável escalação do Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Laporte; Fernandinho, David Silva, De Bruyne; Sterling, Jesus, Sané.

Provável escalação do Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain; Mané, Firmino, Salah.

DESFALQUES DO CITY

Guardiola só não terá Kun Agüero, novamente lesionado.

DESFALQUES DO LIVERPOOL

Klopp não poderá contar com Joel Matip (zagueiro), Ragnar Klavan (zagueiro), Joe Gomez (zagueiro) e Adam Lallana (meia).

O palco do primeiro jogo entre os ingleses será Anfield:

Foto: Reprodução/Liverpool

Já Guardiola quer seu time atacando dentro de Anfield: "Eu sei que a maneira a qual jogamos é perfeita para o Liverpool, porque eles são uma equipe que atacam o espaço diferente de qualquer outro time no mundo, especialmente Mané, Salah e Firmino, eles são tão bons. Mas eu sinto que a melhor maneira de vencer é a maneira como tentamos fazer desde o começo. Se eu disser que vamos fazer de maneira diferente de como fizemos, meus jogadores me olham e dizem: 'Ele está com medo - o técnico não confia em nós'. Isso seria um grande erro".

O técnico Jürgen Klopp crê que o confronto contra os Citizens será de extrema dificuldade, mas acredita na classificação da sua equipe: "Nós vencemos o City há alguns meses, mas sabíamos, antes do jogo, que era possível. É inacreditavelmente difícil de fazer isso, mas sabíamos que era possível e sabemos que é possível novamente agora. Precisamos estar no nosso melhor, e em alguns momentos contra o City [em janeiro] estávamos no nosso melhor".

FIQUE DE OLHO: Gabriel Jesus - com a provável ausência de Agüero no jogo desta quarta-feira, o brasileiro que marcou pela seleção brasileira contra a Alemanha e fez um dos gols do City contra o Everton será peça importante no esquema de Guardiola.

Foto: Michael Regan/Getty Images

FIQUE DE OLHO: Roberto Firmino - camisa 9 dos Reds, o atacante brasileiro forma um ataque de respeito ao lado de Mané e Salah, sendo de papel de suma importância na possível realização do desejo da sua equipe eliminar os comandados de Pep Guardiola.

Foto: Andrew Powell - Liverpool FC/Getty Images

Enquanto o Manchester City, atual líder do Campeonato Inglês, jogou pela última vez também no sábado (31), contra a equipe do Everton, fora de casa e conquistou a vitória por 3 a 1, com gols de Sané, Gabriel Jesus e Sterling para o time de Pep Guardiola, e Bolasie marcou para a equipe de Liverpool.

O Liverpool entrou em campo pela última vez no último sábado (31), em jogo válido pela Premier League, e derrotou o Crystal Palace por 2 a 1, em partida disputada fora de casa. Os gols foram marcados por Mané e Salah para os Reds, enquanto Milivojevic fez para o time londrino.

O último confronto entre as equipes foi em partida válida pela 23ºª rodada da Premier League, no último dia 14 de janeiro. O jogo terminou com vitória dos Reds por 4 a 3 sobre os Citizens, com gols marcados por Ox-Chamberlain, Salah, Firmino e Mané para o Liverpool, e Gündogan, Bernardo Silva e Sané para o City.

Foto: Alex Dodd - CameraSport/Getty Images

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Liverpool x Manchester City ao vivo, partida válida pelas quartas de final da Uefa Champions League. A bola rola às 15h45 no Estádio de Anfield, localizado na terra dos Beatles.