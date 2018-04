Atlético-PR x São Paulo AO VIVO na Copa do Brasil 2018

Alô, torcedor! Seja bem-vindo a mais uma transmissão pela VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha todas as curiosidades da partida entre Atlético-PR x São Paulo ao vivo, e às 21h45, você acompanha lance a lance em tempo real.

Regra da Copa do Brasil: é mata-mata com jogo de ida e volta. Quem vencer na Arena da Baixada vai para o Morumbi com uma certa vantagem para passar de fase. A próxima fase (oitavas de final), terá definição nos confrontos através do sorteio.

A arbitragem conta com Claudio Francisco Lima e Silva (quem apitará o jogo), auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios e Ailton Farias da Silva. Todos são do Sergipe.

Vale lembrar que é importante a vitória para os dois, pois quem vencer o confronto terá a vantagem para a partida de volta das quartas de final. Porém, os dois times tem 100% de aproveitamento na competição. O São Paulo eliminou o Madureira, CSA-AL e o CRB-AL. O Atlético também ainda não perdeu, eliminando Caxias-RS, Tubarão-SC e Ceará

A última vez que ambos se enfrentaram foi em outubro de 2017, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O São Paulo garantiu uma vitória por 2 a .

Histórico de confronto: o retrospecto entre as equipes é equilibrado. Ao todo, são 49 jogos, com 17 vitórias para o Atlético-PR, 16 vitória do São Paulo e 16 empates. Por mais que a vantagem seja do Furacão, o São Paulo marcou 63 vezes, levando 59 gols.

Desfalques no Tricolor paulista: Anderson Martins (dores na região dorsal), Júnior Tavares (contratura no adutor direito) e Valdívia (estiramento na região posterior da coxa esquerda).

Desfalques no Furacão: Nenhum.

O Atlético-PR vem de uma derrota contra o Coritiba por 1 a 0, pelo Campeonato Paranaense. Já o São Paulo também vem de derrota para o Corinthians após classificação ser decidida nos pênaltis pelo Campeonato Paulista.

Érico Leonan / saopaulofc.net

Diego Aguirre fez mudanças consideráveis o São Paulo. Além da volta de Rodrigo Caio e Cueva, o time conta também com alternativas táticas, já que houve testes durante os treinos da semana.

Miguel Locatelli/Site Oficial

Fernando Diniz, técnico do Furacão, desenvolveu um bom trabalho durante a semana com o foco na Copa do Brasil, apesar da final do Campeonato Paranaense no final de semana. Thiago Heleno está de volta após suspensão.

Marcinho, do Atlético-PR, afirmou: "O São Paulo nunca ganhou aqui na Arena, e é esse fator casa que temos que explorar, com o apoio do nosso torcedor", disse.

Nenê afirma que esse tabu o motiva mais: "Tabu é feito para ser quebrado. Mas realmente não sabia disso, fiquei até surpreso. São difíceis de vencer aqui, mas não sabia que nunca havíamos vencido. É uma motivação a mais sim, mas dentro de campo você esquece e pensa no que fazer para buscar a vitória e ir para São Paulo tranquilo com um resultado positivo", afirmou.

O retrospecto na Arena da Baixada é bem negativo para o time paulista. Ao todo, são 17 jogos, com 12 derrotas e cinco empates.

Os times irão se enfrentar na Arena da Baixada, mando do Furacão. O Tricolor paulista vai em busca de um bom resultado fora de casa e procura quebrar um tabu importantíssimo: vencer pela primeira vez o Atlético-PR na Arena da Baixada.