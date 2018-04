Destaque do Ceará, atacante Arthur Cabral é sondado pelo Atlético-MG

O Atlético-MG segue de olho no mercado para se reforçar para a temporada 2018. A bola da vez, é o atacante do Ceará, Arthur Cabral. O jogador de 19 anos, já marcou 14 gols no ano e é um dos artilheiros do Brasil atualmente.

O centroavante vem chamando atenção no campeonato cearense pelo faro de gol e bom porte físico. Arthur chegou ao Vozão em 2015. Fez uma boa Série B na temporada passada e ganhou a vaga do experiente atacante Élton.

De acordo com o Jornal Hoje em Dia, o Alvinegro mineiro fez contato com o Ceará para saber a situação do atacante. Arthur tem contrato até julho de 2019 no Vozão e já despertou o interesse de clubes como Santos e Corinthians.

O Ceará ainda busca a renovação de contrato com o jogador. Arthur Cabral chegaria para ser reserva de Ricardo Oliveira, pois Carlos deve deixar o Atlético. O centroavante da base mineira foi sondado pelo Bahia, Paraná e Coritiba.